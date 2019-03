Eliteseriespillere protesterte på 75 prosent av straffene: – Det hjelper aldri

Spillerne i Eliteserien protesterte i 2018-sesongen på tre av fire straffer – til ingen nytte, ifølge dommersjefen i Norges Fotballforbund.

Nå nettopp







Det ble dømt 47 straffespark i 2018-sesongen av Eliteserien.

VG har sett på situasjonene og på hvor ofte spillerne som får avgjørelsen mot seg protesterer mot dommeren.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I 35 av 47 tilfeller skjer dette – 74,5 prosent av situasjonene.

– Folk ser og føler situasjoner forskjellig, og det er ikke alltid man føler det er så ille der og da som når man får se det etterpå, sier Lillestrøm-veteran Frode Kippe (41) til VG.

Men hjelper det egentlig å protestere på en avgjørelse?

– Nei, det gjør jo ikke det, sier Terje Hauge, dommersjef i Norges Fotballforbund, til VG.

– Dommeren har tatt en avgjørelse og den står man ved. Vi ser jo at armene løftes i været på avgjørelse om frispark, innkast og alt mulig.

Protester på straffespark – Eliteserien 2018 Antall straffespark i Eliteserien 2018: 47 straffer Protester: 35 straffer (74,5 prosent)

Ingen protester: 12 straffer (25,5 prosent) Det er en skjønnsmessig vurdering gjort av VG om spillerne protesterer mot dommeren i de utvalgte situasjonene. Situasjonene er vurdert ut fra videobildene fra TV-produksjonen av kampene. Det er ikke vurdert om straffesituasjonene er korrekte, tvilsomme eller feil. Vis mer vg-expand-down

– Det hjelper aldri å klage, men det sitter nok litt i ryggmargen at vi sier ifra når vi føler at vi blir litt urettferdig behandlet, sier Kippe med et smil.

Lillestrøm fikk tre straffer mot seg i fjorårets sesong – se hvordan de reagerte:

Dommersjefen mener de spontane reaksjonene er en del av fotballen. Spesielt avgjørelser om straffespark kan skape sterke reaksjoner fordi situasjonene ofte er kampavgjørende.

– Det er engasjement og vi prøver jo å forstå spillerne. Det er lov å reagere spontant og være uenig, men hvis de ikke faller til ro etterhvert og er aggressive så må man opp med det gule kortet, sier Hauge.

I 12 straffesituasjoner fra fjorårets sesong protesterer ingen spillere mot dommerens avgjørelse:

Men svært ofte er tilfellet at spillerne flokker seg rundt dommeren og er uenige i avgjørelsen.

– Hvordan opplever man det som dommer?

– Man blir kanskje litt usikker. Gjorde jeg feil nå? Jeg er jo overbevist om at jeg har tatt riktig avgjørelse, men samtidig kan man bli usikker i øyeblikket, sier Hauge.

Straffespark mot – Eliteserien 2018 Kristiansund: 6 Sandefjord: 4 Vålerenga: 4 Bodø/Glimt: 4 Sarpsborg: 4 Brann: 4 Odd: 3 Stabæk: 3 Lillestrøm: 3 Strømsgodset: 3 Ranheim: 3 Tromsø: 2 Molde: 1 Rosenborg: 1 Start: 1 Haugesund: 1 Vis mer vg-expand-down

Han mener erfarne dommere ikke har store problemer med dette fordi de har opplevd det før, men at det hos unge og urutinerte dommere «kan henge i en liten stund».

– Jeg synes de fleste takler det veldig fint og klarer å se litt gjennom fingrene på de første reaksjonene. Hvis det vedvarer, så må de slå ned på det og det gjør de ofte. Jeg opplever at de ofte er fornuftige og forstår at vi blir frustrerte og ikke alltid mener det vi sier, sier Kippe.

– Jeg mener dommerne tåler mye og vi prøver så godt vi kan å forstå spillerne når det koker i visse situasjoner. Så lenge de relativt raskt faller til ro etter at de spontante reaksjonene har lagt seg, så er det ikke nødvendig å gi noe kort, sier Hauge.

Dommeravgjørelser kan ofte gjøre at det koker litt i toppen hos enkelte spillere:

Publisert: 30.03.19 kl. 12:15