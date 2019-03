SJEFEN: Janne Andersson ledet den svenske treningen på Ullevaal – et drøyt døgn før EM-kvalifiseringen mot Norge. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Lustig om Sverige-kaoset: – Vi leser mediene og spør oss hva de holder på med

ULLEVAAL (VG) De svenske spillerne mener kaoset rundt troppen de siste døgnene gjør at de står enda mer samlet foran tirsdagens Norge-kamp.

Veteranen Mikael Lustig (32) er oppgitt over det som har kommet fram i ulike svenske medier de siste dagene.

– Vi i spillegruppen vet hva som er sant, og det har aldri vært noe spørsmålstegn om noe. Vi leser mediene og spør oss hva de holder på med. Vi har visst om alt, sier Celtic-backen til VG.

– Det er ingen panikk i spillergruppen – det er mediene som har gjort bort seg, fortsetter den tidligere Rosenborg-spilleren.

Mandag kom det også fram at det har kommet trusler mot Emil Forsberg og Victor Nilsson Lindelöf på sosiale medier – som følge av at begge har meldt avbud til Norge-kampen. Så mandag ettermiddag kom nyheten om at Lindelöf har blitt pappa.

– For oss er det helt ubegripelig at det kommer ut feilaktige opplysninger, sier Mikael Lustig, som er en god venn av Lindelöf.

Også kapteinen Andreas Granqvist er klokkeklar om hva som har skjedd med spillergruppen de siste dagene:

– Truslene er ikke akseptabelt. Vi spillere står sterkt sammen. Nå har vi lagt dette bak oss, og har kommet enda nærmere hverandre. Slike ting at vi blir bare sterkere sammen.

Landslagssjefen Janne Andersson svarer slik når VG spør om dette har vært forstyrrende inn mot Norge-kampen:

– Ja, det forstyrrer lite grann. Men vi må håndtere det, jeg gjorde det søndag, og etter det har vi fokusert på kampen.

Det er nå en uke siden uroen startet med at Fotbollskanalen meldte at Manchester United-spilleren Victor Lindelöf meldte avbud til Sveriges EM-kvalifiseringskamper mot Romania og Norge delvis fordi hans kamerat John Guidetti var blitt vraket til troppen. Lustig sier til VG at spillerne hele tiden har visst at det skyldtes den kommende barnefødselen.

Etter den svenske 2–1-seieren over Romania lørdag forverret situasjonen seg for landslagstrener Janne Andersson. Da meldte Aftonbladet at Emil Forsberg ble så skuffet over å bli byttet ut, at han kom til å forlate troppen. Forsberg dro deretter til hjem til Tyskland, men ifølge landslagsledelsen skal det være på grunn av en kjenning i lysken, og ikke misnøye.

– Vi ville ikke ta noen risiko, sier Forsberg selv til Bild-Zeitung – men ifølge den tyske avisen ligger svensken an til å spille Bundesliga for Leipzig allerede til helgen.

Lindelöf og Forsberg har samme agent, Hasan Cetinkaya.

– Selvfølgelig er det dette «påhittade» nyheter. Løgner, sier Cetinkaya til Expressen.

Når det gjelder Forsberg, sier agenten:

– Jeg tror at det har å gjøre med det ikke har vært noen kommunikasjon mellom Emil og Janne. Janne går ut og sier at han tok ut Emil for 60 minutter, men det visste ikke Emil og slikt pleier ledere å prate med spillere om. Man sier «nå er det to matcher, og sånn tenker jeg».

Cetinkaya kritiserer også det svenske fotballforbundet for at de ikke tidligere gikk ut og sa at Aftonbladets versjon om Forsberg ikke var riktig.

Janne Andersson tok på mandagens pressekonferanse på Ullevaal en viss selvkritikk når det gjelder Emil Forsberg:

– Jeg vil ikke kommentere hva agenten sier, men jeg kunne kanskje ha vært tydeligere. Det var aldri snakk om nøyaktig hvor lenge han skulle spille.

– Og det var ikke klart lørdag kveld at han skulle forlate samlingen. Vi skulle ta den avgjørelsen søndag formiddag.

