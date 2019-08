BYTTEHANDEL: Mustafa «Mos» Abdellaoue til venstre og Lars-Jørgen Salvesen til høyre bytter plass, men må fortsatt kjempe mot nedrykk. Foto: Sarpsborg 08/Strømsgodset

Mos Abdellaoue til Sarpsborg 08 - bytter plass med Lars-Jørgen Salvesen

Mustafa «Mos» Abdellaoue (31) går fra Strømsgodset til Sarpsborg 08. Samtidig reiser Lars-Jørgen Salvesen (23) motsatt vei.

«Mos» har signert en 2,5-årsavtale med Sarpsborg 08. Det melder klubben i en pressemelding.

– Begrunnelsen er at Mos ønsker et klubbskifte og at Lars Jørgen passer godt inn i vår måte å spille på. Det kan være en vinn-vinn for begge parter. Mos har hatt litt tilpasningsproblemer i forhold til den spillestilen vi har, og kan kanskje få det beste ut av seg selv i Sarpsborg 08, sier sportssjef i Strømsgodset, Jostein Flo, til VG.

– Mos har gjort en fantastisk jobb i Strømsgodset og i fjor var han veldig viktig for oss. Han var kanskje den som berget Strømsgodset fra nedrykk. Alt tar sin tid og jeg har forståelse for at han ønsker å bytte klubb, legger han til.

Mos står totalt med 72 scoringer og i alt 88 målpoeng i Eliteserien. Denne sesongen har han scoret tre mål for Godset.

– Det er utrolig deilig. Jeg gleder meg sykt mye til å spille fotball og møte fansen. Jeg vet jeg er hentet for å levere målpoeng og tror spillestilen vil passe meg veldig bra. Alt er tilrettelagt for at jeg skal prestere og det er jeg klar for, sier Mos om overgangen i pressemeldingen.

– Alle som kjenner til norsk fotball, kjenner også til Mos. Han trenger ikke en voldsom beskrivelse, men vi er trygge på at han kommer til å passe godt inn hos oss, sier sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen.

Samtidig som Mos signerer for Sarpsborg 08, går Lars-Jørgen Salvesen motsatt vei. Spissen har signert en permanent avtale med Strømsgodset.

– Lars Jørgen salvelsen er en spiller som passer rett inn i spillestilen vår og som vi har ønsket oss lenge, sier Flo.

Salvesen kom til Sarpsborg 08 fra Ull/Kisa foran årets sesong. Han har tidligere spilt for Start. Denne sesongen har han scoret to mål for sarpingene.

Både Strømsgodset og Sarpsborg 08 har slitt i årets sesong. Begge lag ligger på direkte nedrykksplass etter 17 runder. Strømsgodset ligger helt sist med 13 poeng. Sarpsborg 08 ligger på plassen foran med 14.

Strømsgodset har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer, og Salvesen blir den syvende nye spilleren inn på Marienlyst. Han må blant annet konkurrere med den nysignerte spissen Moses Mawa, som scoret allerede i sin første kamp for klubben.

Publisert: 16.08.19 kl. 16:48 Oppdatert: 16.08.19 kl. 17:11