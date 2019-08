DONE DEAL! Lionel Messi sammen med Junkerens daglige leder Runar Bo Eriksen utenfor klubblokalene i Bodø. Foto: Sindre Kolberg/Bodø Nu

Lionel Messi (16) klar for norsk 3.-divisjonsklubb

16 år gamle Daniel Are Knutsen beundret idolet sitt så mye at han like gjerne byttet navn.

– Jeg har hatt en plan en god stund om å endre navn, så har jeg Lionel Messi som mitt største idol. Med min dedikasjon til fotballen så var det ikke annet enn å prøve, sier 16-åringen til VG.

Saken ble omtalt av Saltenposten tidligere i sommer, noen uker etter at navnet han nå deler med Barcelona-stjernen Lionel Messi ble godkjent av Skatteetaten.

Da spilte han fremdeles for Fauske/Sprint G16. Nå skal han spille på G16-laget til 3.-divisjonsklubben Junkeren i Bodø.

– Jeg spøkte med det tidligere at vi må lete videre etter Cristiano Ronaldo. Vi vet at det finnes en Ronaldo på overgangsmarkedet som tidligere har spilt på Fauske/Sprint, så vi vet at han finnes der ute, sier daglig leder i Junkeren, Runar Bo Eriksen, til VG.

Det var Bodø Nu som først omtalte overgangen til den nye klubben.

Om 16-åringen blir halvparten så god som sin navnebror, har nok 3.-divisjonsklubben gjort et kupp.

– Jeg vil si at jeg prøver så godt jeg kan å spille på hans måte. Noen likheter er det sikkert mulig å se, men talentet er nok ikke like stort, sier han.

– Jeg har ganske lik ballføring og litt fart.

Han forteller at en av hovedmotivasjonene var å sjekke om det faktisk gikk an å bytte.

I 2003, samme år som den nordnorske Lionel Messi ble født, byttet komikeren Espen Thoresen navn til Espen Thoresen-Hværsaagod, før han senere også la på «Takkskalduha».

– Derfor visste at litt urealistiske navn var mulig, sier Lionel Messi.

VG har også sett godkjennelsen på søknaden han leverte til Skatteetaten.

– De som kjenner meg fra før av bruker fortsatt det gamle fornavnet, mens nye kanskje kaller meg Lionel eller Leo, sier han.

Nå håper han å på sikt jobbe seg inn mot førstelaget til Junkeren, som ligger syv poeng bak opprykksjagende Finnsnes på nivå fire i norsk fotball.

– Han skal først og fremst spille G16-fotball, så får vi håpe at han etter hvert kommer seg inn på laget, sier daglig leder i klubben, Runar Bo Eriksen.

Publisert: 22.08.19 kl. 09:56