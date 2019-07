DEN GANG DA: Slik så hjemmearenaen, den gang med navnet Sør Arena, ut cirka 14 dager før første hjemmekamp på den nye stadion i 2007. Foto: Kjell Inge Søreide

Byggingen ble et «pengesluk» – nå kan Start droppe Sparebanken Sør Arena

Tolv år etter at klubbens nye drømmearena stod klar, vurderer Start nå å flytte tilbake til nedslitte Kristiansand stadion.

Mindre enn 10 minutter siden







– Vi bruker opp mot 14 millioner på arenarelaterte kostnader, noe som er mer enn vi vil bruke på spillerlønninger i hele år. Når de utgiftene er så voldsomme som de er, er det min plikt som leder i klubben å sjekke ut andre alternativer, sier arbeidende styreleder Christopher Langeland til Fædrelandsvennen.

Han bekrefter at de har vært på befaring på Kristiansand stadion med Norges Fotballforbund (NFF).

les også Start mistet seieren foran «folketom» hjemmearena: - Folk er lei

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I 2017 skrev Fædrelandsvennen at den samlede byggekosten for det som i dag heter Sparebanken Sør Arena på cirka 500 millioner kroner, i det som ble omtalt som et «pengesluk».

I årene før byggestart ble det anslått at arenaen kom til å koste langt, langt mindre - ned mot en femtedel av den angivelige sluttsummen. Og også etter åpningen har arenaen vært dyr i drift.

Regionavisen hevder at Start har 13,9 millioner i arenarelaterte kostnader. Samtidig har laget slitt sportslig, med stadige opp- og nedrykk, og Sørlandets stolthet er i dag langt unna de direkte opprykksplassene i 1. divisjon.

«Vi tror ikke det er riktig for klubben å investere bortimot 20 prosent av de likvide regnskapsmessige inntektene i det å betale ned på et lån til et kommunalt anlegg som faktisk er det Sparebanken Sør Arena er. I løpet av cirka 15 år så vil Start ha nedbetalt hele kommunes lån til arenaen.» skriver han ifølge FVN.

FØRSTE MÅL: Her stupheader den brasilianske spissen Ygor Santiago inn det første målet på Sør Arena mot Viking-keeper Iven Austbø i 2007. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

les også Første spadetak i Kristiansand: Startet bygging av ny stadion

Klubben har forsøkt å forhandle frem en billigere løsning med Kristiansund kommune.

– Vi opplever at vi har en fin dialog med kommunen. Samtidig har Start spilt god fotball på Kristiansand stadion før. For oss som klubb er det viktig at vi bruker inntektene klubben har på spillerstall, utviklingsavdeling og samarbeidsklubber. Det er viktig for oss å få en kostnad på arenaen som er bærekraftig for klubben, enten man er på Sør Arena eller på Kristiansand stadion, sier Langeland til Fædrelandsvennen.

Tidligere Start-eier og nåværende sjef i Norsk Toppfotball, Erik Solér, har ikke besvart VGs henvendelse nå i ettermiddag.

Publisert: 02.07.19 kl. 16:10