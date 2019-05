Solskjær med tenåringer til Huddersfield

Hverken Anthony Martial, Jesse Lingard eller Romelu Lukaku er med til Huddersfield. Derimot har Ole Gunnar Solskjær en fersk 19-åring på benken.

Uniteds lag er: De Gea - Young, Jones, Lindelöf, Shaw - McTominay, Matic, Pogba - Mata, Rashford, Sanchez.

Ifølge Manchester Evening News har både Martial, Lingard og Romelu Lukaku slitt med småskader denne uken.

Tahith Chong (19), James Garner (19) og Angel Gomes (18) sjekket alle inn på spillerhotellet lørdag kveld - og Chong sitter på benken, som ser slik ut:

Fred, Smalling, Grant, Diogo Dalot, Herrera, Andreas Pereira, Chong.

Kanskje vil Solskjær gi ham sjansen til å imponere mot det forlengst nedrykksklare bunnlaget.

Gomes var blant annet på benken i Champions League-møtet med Paris Saint-Germain, mens Chong kom inn på Parc des Princes de siste ti minuttene. Garner debuterte mot Crystal Palace i februar da han kom inn for Santos.

Manchester Evening News skriver at Mason Greenwood (17) også hadde vært aktuell mot Huddersfield, men er skadet. Avisen mener at Greenwood kan være aktuell i sesongavslutningen mot Cardiff.

Nettopp kampen på Parc des Princes er den siste borteseieren under Ole Gunnar Solskjær. Mirakelet den 6. mars betydde at han fortsatt sto med seier i samtlige bortekamper siden han hadde overtatt. Men siden den gang har United spilt fem bortekamper og tapt alle.

Huddersfield har tapt åtte kamper på rad siden 26. februar.

VG-tips fra Jonas Wikborg:

* Premier League (HKP 1-0). Kun seier er godt nok for Ole Gunnar Solskjær og hans menn, men det er langt fra sikkert at to seirer på de siste to holder til CL-plass neste sesong.

* Har en forferdelig formkurve med fire ligatap på de siste syv, men har vist litt gryende form spillemessig siden den horrible Everton-kampen.

* Huddersfield har på sin side rykket ned for lengst og har ikke senket skuldrene av den grunn. Åtte strake tap og 5-24 i målforskjell på de nevnte kampene vitner om et lite slagkraftig lag.

Oddsen er 1,80. Du må spille før kl. 14.55. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 05.05.19 kl. 13:53 Oppdatert: 05.05.19 kl. 14:08

