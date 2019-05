MÅL! Steffen Hagen (t.h.) jubler etter at han nettopp har nikket ballen i mål i kamp med flere Godset-forsvarere. Fredrik Semb Berge (t.v..), Espen Ruud og Sander Svendsen jubler også. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Torgier Børven matchvinner på overtid

SKIEN (VG) (Odd-Strømsgodset 2–1) Godset-stopper Lars Sætra (27) forærte ballen til Torgeir Børven (27) på overtid. Odd-spissen sa «ja, takk» og ble matchvinner til 2–1.

Oppdatert nå nettopp







Legenden Steffen Hagen sendte Odd i ledelsen i 1. omgang, men Mos sørget for utligning til 1–1. Da alle trodde det skulle ende uavgjort, klarte Torgeir Børven å ta ballen fra Sætra og score - hans femte ligamål i 2019. Det betyr at han er Eliteseriens toppscorer.

2–1-seieren betyr at Odd henger med i toppen av tabellen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er utilgivelig av meg, fastslo Lars Sætra etterpå.

– Jeg har bedt om unnskyldning til gutta. Jeg skulle bare ha klint ballen bort. Det er min feil. Det er jævlig tungt, sa Godset-stopperen - men sto med rak rygg og snakket med VG i intervjusonen.

les også Trønderne ser ut til å svikte RBK – igjen

Torgeir Børven var klar på at Odd vant fortjent. Han følte det var en god revansj etter at laget tapte på overtid mot Vålerenga så sent som mandag:

– Det er stor forskjell mellom å tape og vinne på overtid, smiler han når VG spør.

– Det var ingen stor avslutning av meg, men ballen gikk da i mål. Viljar (Myhra) sto kanskje på feil bein.

– Det er utrolig at vi klarer å slippe inn et slikt mål, sa Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til Eurosport etter tapet.

les også Glimt herjet med LSK – Layouni scoret tre

– Vi ønsker å være høyere, sier han om at Godset i øyeblikket ligger på kvalik-plass.

Steffen Hagen ble hedret som tidenes Odd-legende før avspark etter som han har gått forbi Morten Fevang som den med flest kamper for de sorte og hvite. Sørlendingen spilte sin 426. kamp mot Strømsgodset.

les også Effektivt Ranheim vant i Bergen

– Det er som om det skulle ha vært skrevet i stjernene, smilte Hagen i pausen da han ble intervjuet av Eurosport om sin 1–0-scoring.

– Det er ikke så ofte det skjer, så jeg får glede meg over de gangene det skjer.

Hagen kom til Odd i 2006 fra Mandalskameratene.

– Vi har hatt veldig god kontroll, fastslo stopperkjempen i pausen.

Før 1–0-målet til Odd, som kom midtveis i 1. omgang, hadde Godset mer enn nok med å forsvare seg. Det ble noe bedre etter scoringen, men gjestene hadde ikke en eneste målsjanse de første 45 minuttene.

les også Wangberg ut på båre

– Nå skal vi pøse på, Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen da 2. omgang ble blåst i gang.

Og Amahl Pellegrino burde kanskje ha utlignet rett etter pause, men han blåste ballen langt til side for mål i kjempeposisjon.

Utligning ble det ved Mos, men Odd kom altså tilbake og scoret seiersmålet på overtid.

– Det var veldig fortjent etter alle målsjansene, sa trener Dag-Eilev Fagermo.

les også Ohi Omoijuanfo senket Haugesund på egenhånd

– Vi brenner for fete muligheter.

Odd sto før matchen med seirer i alle sine hjemmekamper til nå: Brann, Kristiansund og Viking. Det eneste tapet har kommet i Oslo mot Vålerenga. I Trondheim ble det 1-1 mot bunnlaget Rosenborg.

Strømsgodset tapte hjemme for Kristiansund sist uke og sto med bare fem poeng på fem kamper før de dro til Skien.

Publisert: 05.05.19 kl. 19:55 Oppdatert: 05.05.19 kl. 20:18