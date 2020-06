FIKK SNAKKE: Pål André Helland, her under et intervju med Eurosport etter Bodø/Glimt-kampen torsdag, uttalte seg for første gang om sparkingen av Eirik Horneland etter søndagens seier over Brann. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Hellands ærlige Horneland-dom: – Vi så ikke ut

BERGEN (VG) Pål André Helland (30) hyller Eirik Horneland (45) som en «hedersmann», men erkjenner at gamletreneren og Rosenborg var en «dårlig match».

Etter at alle Rosenborg-spillerne unntatt Tore Reginiussen fikk forbud mot å uttale seg til pressen før 2–1-seieren over Brann, kunne Helland sjøsette sine tanker om den turbulente trønderuken da han stilte til intervju med VG på Brann Stadion søndag kveld.

– Vi må gå en runde med oss selv, vi spillerne. Det blir bare feil og feigt å peke på alt og alle andre, liksom, men det gikk seg veldig fast og i stå med det forrige trenerteamet, sier Helland, som dermed antyder at han støtter Horneland-sparkingen:

– Det var mange gode treninger, men vi fikk det ikke ut i kamp. Det var veldig forknytt, stakkato. Folk følte seg, som en følge av at vi hadde ballen lite, tunge og slitne fordi vi bare løp imellom. Vi så ikke ut.

Helland mener det var noe annerledes med RBK-laget i seieren over Brann, etter kun to dager på treningsfeltet med vikarierende sjef Trond Henriksen og sportssjef Mikael Dorsin i en mer aktiv rolle.

– I dag følte jeg, egentlig uten at vi har gjort noe spesielt, at vi fikk et lite energiløft og er mye flinkere med ball. Det gjør at vi har mer energi. Det er vanvittig mye enklere å løpe ganske mye når du har ballen enn når du ikke har den, sier Helland og utdyper:

– Det har kanskje litt med posisjonene og hvor vi står. Vi er oftere vinklet til hverandre og har litt mer kjente roller for folk.

– Føler man seg litt skyldig som spiller når en trener får sparken, og så presterer man så mye bedre i kampen etter?

– Helt klart. Det er vi der ute på banen som skal utføre det. Vi har ikke gjort det bra nok, vi heller. Men så er det sånn i fotballen, dessverre for trenerne, at de ikke kan bytte ut hele spillerstallen. Da er det enklere å bytte trenerne når man gjør forandringer. Det må vi prøve å gjøre det beste ut av, og i dag synes jeg vi tar et stort steg i riktig retning.

Helland har følgende beskjed å komme med til Eirik Horneland:

– Jeg kan snakke på vegne av gruppen. Vi ble veldig glad i ham. Det er synd og bittert at det ikke funket. Vi synes Eirik har vært fantastisk flink i mye han har gjort med å samle klubben og samle garderoben. Han har stått på. Virkelig en hedersmann. Men noen ganger funker det ikke, det gjelder også større trenere i større klubber. Noen ganger er det bare en dårlig match.

Målscorer Even Hovland ønsket ikke å «dra opp igjen» tanker om Horneland-sparkingen. Kristoffer Zachariassen, som kun rakk tre kamper i RBK-drakten før treneren som hentet ham, fikk sparken, sier det er «trist å miste en du har oppå deg hele tiden».

– Men fotball er en kynisk bransje. Det er sånn det er, sier midtbanespilleren, som samtidig synes trenersparkingen har hatt en positiv effekt på spillergruppen:

– Du får gjerne litt forandring, du løsner på skuldrene, det gir kanskje en energiinnsprøytning.

Rosenborgs midlertidige trener Trond Henriksen sier at dagene etter Horneland-sparkingen har handlet om å «forenkle ting» for spillerne.

– Vi har vært klare på å ha få knagger både i angreps- og forsvarsspillet. Vi har funnet de tingene vi vet at de synes er artig på trening. Vi har fått tilbake smilet igjen, og det måtte vi, for vi har vært så tunge i hodet at det har sett ut som vi har spilt med blylodd. Det er det vi har jobbet hardest med, sier han.

Publisert: 29.06.20 kl. 05:51

