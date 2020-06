Festfotball og Fernandes-dobbel – nå er Manchester United ubeseiret på 15 kamper

(Brighton - Manchester United 0–3) Bruno Fernandes (25) og unggutten Mason Greenwood (18) herjet med Brighton. Nå er Solskjærs mannskap ubeseiret siden januar.

Nå nettopp

For etter to scoringer av Bruno Fernandes, og et kunstverk av unggutten Mason Greenwood, knuste Manchester United Brighton. Dermed har de ikke tapt siden de møtte Burnley på Old Trafford den 22. januar.

Solskjær har kanskje lagt den kvelden vekk fra minnet etter en fryktelig forestilling av Manchester United, men kampen kan nå bli et symbol på vendepunktet i lagets sesong.

Siden har de nemlig spilt 15 kamper, og ikke tapt noen av dem. Grunnen til det kan være Bruno Fernandes. En uke etter Burnley-kampen ble han Manchester United-spiller, og mot Brighton spilte han hovedrollen.

Først var det Mason Greenwood som startet showet. 18-åringen mottok ballen utenfor boksen, og skrudde på magien. Han satte fart mot Brighton-forsvaret, dro to vakre overstegsfinter, og klinket ballen inn i nærmeste hjørne da kampen kun var et kvarter gammel.

Volley-scoring

Så fulgte Bruno Fernandes opp like etterpå. Portugiseren fyrte av fra distanse, og ballen gikk via Alexis MacAllister og skrudde i hjørnet utakbart for keeperen.

Dermed hadde Solskjær fått drømmestarten, og Manchester United fortsatte å dominere.

Rett etter pause lagde duoen Greenwood og Fernandes magi. De kontret etter et hjørnespark, og Greenwood satte på turboen på kanten. Han slo så et følsomt innlegg presist til Fernandes på bakerste stang. Portugiseren hamret til på hel volley, og satte spikeren i Brighton-kista.

Et kvarter senere tok Solskjær Fernandes av banen til litt velfortjent hvile i et tøft kampprogram.

FORNØYD: Solskjær gliste fra øre til øre av det Fernandes leverte på banen. Foto: ALASTAIR GRANT / X01348

Seieren var viktig for Manchester Uniteds kamp om en plassering blant de fire beste, som kvalifiserer dem til Champions League neste sesong.

Nå ligger de kun to poeng bak fjerdeplasserte Chelsea, og tre poeng bak tredjeplasserte Leicester med en kamp mer spilt. Nettopp de to lagene møter hverandre denne uken, og det vil plassere Manchester United på skuddhold.

Publisert: 30.06.20 kl. 23:08

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 31 28 2 1 70 – 21 49 86 2 Manchester City 31 20 3 8 77 – 33 44 63 3 Leicester City 31 16 7 8 59 – 29 30 55 4 Chelsea 31 16 6 9 55 – 41 14 54 5 Manchester United 32 14 10 8 51 – 31 20 52 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

