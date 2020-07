TAKKER FOR FESTEN: Philip Zinckernagel gratuleres av Kasper Junker under den knusende 5–0 seieren mot Brann søndag. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt-starten på nivå med Eggen og Hareide: – Fantastisk fotball

BODØ/OSLO (VG) Bodø/Glimt knuser motstanderne med historiske tall denne sommeren. Norsk fotball har ikke sett større målhunger siden Eggens storlag skremte Europas største klubber og Ole Gunnar Solskjær bøttet inn mål for Molde.

Med full pott etter seks kamper, 24 mål og en nedsabling av Brann som fikk lagets kaptein til å unnskylde tapet til hele Bergen, er det historisk flyt i Nord-Norge.

VGs gjennomgang av seriestartens seks første runder tilbake til 1988, da Nils Arne Eggen startet RBK-eventyret, viser at det bare er de absolutt beste årgangene i RBK og Molde under Eggen og Åge Hareide, som er på høyde med årets Glimt-start.

– Det er jævlig artig. Vi nyter hver dag som går her nå. Vi spiller utrolig god fotball og det gleder et fotballhjerte. Jeg vet ikke om jeg har sett bedre fotball i Norge noensinne, sier Ørjan Berg til VG.

Den tidligere Rosenborg-stjernen fra Bodø spilte i en årrekke i Champions League og var også sentral på Åge Hareides RBK-lag, som fortsatt holder rekorden i norsk fotball med sju seire på rad fra start.

Men etter ni mål på de to siste kampene av hjemklubben Bodø/Glimt og til sammen 22–2 i målsjanser tror ikke den tidligere fotballspilleren Berg at han har sett bedre fotball fra et norsk lag, inkludert de kampene han selv spilte. Ørjan Berg er for øvrig pappa til Glimt-spiller Patrick.

Og nå er også tidligere RBK- og Molde-trener Åge Hareide imponert. Han sammenligner Bodø/Glimt-laget med hans eget Molde-lag med Ole Gunnar Solskjær i spissen på midten av 90-tallet.

– De har spilt fantastisk fotball og selvfølgelig fått gode resultater ut fra det. Det har vært fint å se på. De spiller en fotball jeg tror alle liker, sier Åge Hareide til VG.

I faktarammen kan du sette deg inn i tallene:

Sesongstart etter seks runder Serieleder etter 6 runder. Målforskjell, poeng. 2020: Bodø/Glimt: 24-6, 18 poeng (18 plussmål) KJETIL KNUTSEN. 2019: Molde 13-5, 13 poeng. 2018: Brann 11-2, 16 poeng. 2017: Rosenborg 11-2, 16 poeng. 2016: Rosenborg 9-2, 15 poeng. 2015: Rosenborg 21-5, 16 poeng. 2014: Molde 15-4, 15 poeng. 2013: Aalesund 11-5, 13 poeng. 2012: Strømsgodset 11-8, 13 poeng. 2011: Strømsgodset 12-9, 13 poeng. 2010: Rosenborg 14-5, 14 poeng. 2009: Rosenborg 13-6, 14 poeng. 2008: Stabæk 11-3, 14 poeng. 2007: Lillestrøm 15-4, 16 poeng. 2006: Lillestrøm 12-7, 14 poeng. 2005: Vålerenga 11-6, 15 poeng. 2004: Tromsø 13-5, 13 poeng. 2003: Rosenborg 16-2, 18 poeng (Vant sju på rad, 14 plussmål) - ÅGE HAREIDE. 2002: Lyn 10-6, 15 poeng. 2001: Viking 16-6, 16 poeng. 2000: Rosenborg 13-6, 13 poeng. 1999: Molde 15-5, 15 poeng. 1998: Molde 18-5, 14 poeng. 1997: Stabæk 10-2, 14 poeng. 1996: Rosenborg 26-4, 16 poeng (22 plussmål, men avgitt poeng) - NILS ARNE EGGEN. 1995: Molde 22-7, 18 poeng (15 plussmål) - ÅGE HAREIDE. 1994: Rosenborg 15-5, 16 poeng. 1993: Bodø/Glimt 10–3, 14 poeng. 1992: Rosenborg 16-4 ,16 poeng. 1991: Viking 14-6, 16 poeng. 1990: Viking 9-4, 13 poeng. 1989: Lillestrøm 8-4, 13 poeng. 1988: Rosenborg 13-4, 14 poeng (Året Eggen tok over RBK). Kilde: nifs.no Vis mer

De siste 25 årene har det bare skjedd to ganger tidligere at et lag har hatt full pott etter seks serierunder, Rosenborg i 2003 og Molde i 1995. Begge disse lagene ble trent av Åge Hareide.

På Molde herjet den gang de tre «S-ene» Ole Gunnar Solskjær, Arild Stavrum og Ole Bjørn Sundgot på topp. Etter 22 mål avga laget først poeng i sjuende runde og tapte deretter sesongens åttende kamp.

– Det ligner veldig mye på Molde med «S-ene». Fordi vi hadde hurtige vinger og en notorisk målscorer i midten i Ole Gunnar. Og vi hadde Petter Rudi på midten. Det var likt. Det er utrolig artig å se på. De har utviklet spillere og det er fascinerende å se at de har funnet spillere som passer i deres system, sier Hareide om Bodø/Glimt.

Etter at «Elsker Bodø/Glimt og hater Brann» hadde gått sin seiersgang på tribunen blant de tilskuerne som får se laget i aksjon oppsummerte Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen sesongstarten slik:

– Vi får konkludere med at vi har gjort en flott jobb etter seks kamper.

Men etter blant annet to hat trick av danske Kasper Junker og totalt åtte mål av spissen på seks kamper er sesongstarten langt mer enn en «flott jobb» historisk sett. Ikke ett lag har scoret flere mål enn Bodø/Glimt siden sesongstarten 1996.

Det var året da Rosenborg under Eggen slo ut AC Milan og avanserte til kvartfinalen i Champions League. Da hadde RBK scoret 26 mål etter blant annet en legendarisk 10–0 seier over Brann, men samtidig avgitt poeng mot Viking.

– Jeg syns det er vanskelig å sammenligne. Men jeg syns de kvalitetene de har i Glimt-laget nå er veldig bra. Det er et bra fotballag og det er ingen grunn til at de skal slutte å være det. Det er ikke tilfeldig at de spiller som de gjør nå. Men man kan si at veldig mye av grunntanken til Nils Arne og Kjetil Knutsen er lik. Det er felles for de to at de er uredde i holdningen til fotball. Det er nøkkelen til å lykkes med den type fotball, sier Berg.

Han understreker at alle lagbilder av gode årganger i Bodø/Glimt har en høy andel lokale spillere og at dette er tilfellet nå også.

– Hvis man skal vinne serien må man ha noen av de beste spillerne i Eliteserien, og det har vi nå, sier Berg.

Han understreker hvor viktig det er at Glimt både er en del av og helt avhengig av nord-norsk fotball og den jobben som gjøres i barne og ungdomsfotballen i landsdelen.

IMPONERT: Åge Hareide sammenligner årets Bodø/Glimt lag med hans eget Molde-lag, med Solskjær på topp. Her er Hareide på stadion før møtet mellom Molde og RBK i juni. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Både Berg og Hareide tror nå på en duell mellom Bodø/Glimt og Molde. Berg tror serien først blir avgjort i november eller desember og at det blir en prøvelse for lagene. Men begge advarer mot å avskrive Rosenborg, en klubb Hareide er koblet til etter Horneland-exiten.

– Molde er veldig solide og har viktige enkeltspillere i alle posisjoner. Men de har ikke samme flyten som Bodø/Glimt i spillet sitt, sier Hareide, som forøvrig ikke ønsker å kommentere noe rundt Rosenborg-koblingen nå.

Samtidig forteller han at opptreningen etter kneoperasjonen, går bra i øyeblikket.

PS! Bodø/Glimt tangerer Rosenborgs rekord med syv strake seirer i sesonginnledningen om de slår jumboen Aalesund kommende søndag.

