Mourinho lo sist og best: Tottenham snudde til derbyseier

(Tottenham – Arsenal 2–1) José Mourinho var svært frustrert etter at Arsenal tok ledelsen med en drømmescoring. Men det var den hardt pressede portugiseren som lo sist – og best.

En sen scoring fra den tidvis utfryste midtstopperen Toby Alderweireld sikret nemlig seieren for Tottenham etter et vakkert hodestøt.

Matchvinnerscoringen kom i det 81. minutt.

Alderweireld fik sjansen i Spurs-midtforsvaret ettersom Eric Dier var suspendert til Nord-London-derbyet. Og sjansen tok han definitivt vare på. Headingen hans sørger for at Tottenham går forbi Arsenal på tabellen, og – igjen – melder seg på i kampen om Europa League-kvalifisering.

José Mourinhos liljehvite er nå på 8. plass, og idet tre kamper gjenstår av Premier League-sesongen, er de henholdsvis to og tre poeng bak Sheffield United og Wolves på plassene foran.

Det kom godt med for José Mourinho, som har vært under press den siste tiden:

Det var ikke et typisk heseblesende Nord-London-derby, men vakre scoringer fikk vi. Spesielt Arsenals ene scoring skilte seg ut.

Fransk rakett

For det var en kanonkule Alexandre Lacazette sendte av gårde. Sløvt spill fra Serge Aurier gjorde at Arsenal vant ballen inne på Spurs’ halvdel, og Lacazette hamret ballen på nydelig vis opp i nærmeste kryss – utagbart for landsmann Hugo Lloris.

The Gunners fikk imidlertid bare være i ledelsen i 137 sekund.

Det var nemlig sløvt spill i Arsenals bakre rekker også. Sead Kolasinac skulle – helt upresset – spille en enkel støttepasning til David Luiz, men pasningen ble upresis og Son Heung-min la årvåkent på sprang etter ballen.

David Luiz klarte ikke å henge med sørkoreaneren, som alene med Arsenals reservekeeper, Emilio Martinez, på elegant vis chippet inn utligningen.

THE LAST LAUGH: José Mourinho var smørblid etter kampen. Foto: MICHAEL REGAN / X01348

Apropos Martinez; Argentineren hadde en strålende kamp mellom stengene, selv om han til slutt måtte gi tapt. Han hadde flere gode involveringer, og nektet Harry Kane scoring ved flere anledninger.

Toppscoreren misset

På stillingen 1–1 vekslet lagene på å styre oppgjøret. Ben Davies hadde en suser i tverrliggeren for Tottenham, mens Pierre-Emerick Aubameyang, som jakter tittelen som toppscorer i Premier League, også hadde et forsøk som traff tverrliggeren.

Gaboneseren var lite involvert, og klokken 20.00 søndag kveld kan Jamie Vardy langt på sikre toppscorertittelen om han scorer mot Bournemouth. Vardy står med 22 ligamål så langt. Aubameyang har 20.

Uansett, avgjørelsen i Nord-London-derbyet er det en mann som ikke scorer så altfor ofte som kom med. Toby Alderweireld steg til værs etter Heung-Min Sons corner og stanget inn seiersmålet.

Det forverret en allerede fæl Arsenal-statistikk:

Ifølge statistikkleverandøren Gracenote har de nå spilt 27 bortekamper mot de andre Premier League-toppklubbene (Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United og Tottenham) uten seier. Forrige gang de slo en av klubbene blant «topp seks» var seieren mot Manchester City i 2015.

