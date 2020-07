UAKTUELL: Trond Henriksen utelukker seg selv som permanent RBK-trener. Foto: Ole Martin Wold

Vikaren avviser eget kandidatur: – Hvem skal ta over hvis jeg blir sparka?

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 3-0) Samtidig som trenerjakten i Rosenborg pågår for fullt, er det midlertidige trenerteamet bestående av Trond Henriksen og «manager» Mikael Dorsin, ubeseiret.

– Det er guttene som gjør jobben. Vi forsøker bare å hjelpe dem, sier Henriksen til VG etter årets første hjemmeseier for Rosenborg.

Henriksen var en hes, men smilende «Rambo» etter sin andre 3-0-seier på rappen. Da Henriksen sist vikarierte som hovedtrener i Rosenborg, i påvente av svenske Erik Hamrén, tapte han én hjemmekamp, mot nettopp Strømsgodset.

Her sørger Torgeir Børven for 3–0-seier:

Ikke kandidat

Den gode starten til tross, Henriksen avfeier spørsmål om han ikke har gjort seg selv til en het kandidat som klubbens nye hovedtrener.

– Hvis jeg blir det, hvem skal da ta over når jeg blir sparka? sier en seiersstemt trenervikar.

Det er ikke første gang «svensken og norsken» samarbeider. At Dorsin er sportslig leder, men samtidig assistenttrener, sier Henriksen er uproblematisk.

– Det er ingen problemer i det hele tatt. Dette er noe vi er enig om, og «Micke» bidrar der. Han har en annen jobb også, det kommer et overgangsvindu og det er også andre saker som han må holde tak i. Det er greit å ha en man kan sparre med. Jeg kjenner ham godt, og har hatt han som spiller i mange år tidligere, så det er helt problemfritt.

Hemmelighetsfull

Sportslig leder Mikael Dorsin vil ikke svare på hvor langt klubben har kommet i ansettelsesprosessen av ny trener.

– Jeg kan ikke si så mye annet enn at vi jobber med saken, og håper på en god løsning. Men vi stresser ikke, og tar den tiden som vi behøver for å finne den vi mener er riktig, sier Dorsin, til VG.

– Er du sportslig leder aller assistenttrener nå?

– Jeg er manager. Sportssjef og trener, det blir jo manager, sier svensken glisende.

Ubeseiret

For siden avskjeden med Eirik Horneland etter tapet for Bodø/Glimt (2-3) har Dorsin ikke bare vært sportslig leder, men også vikartrener Henriksens assistent.

– Vi er forberedt på å gjøre en jobb. Om det er én kamp til eller noen flere kamper til, det får vi se på. Det er enklere når man vinner, men jeg kan ikke holde på slik hur lenge som helst. Vi har gjort små grep. At vi vant i Bergen ga det energi og selvtillit. Når gode fotballspillere får selvtilliten tilbake, så bruker resultatene å komme som en konsekvens.

KRYPTISK: «Micke» Dorsin vil ikke si mye om hvem som kan bli Rosenborgs nye hovedtrener. Foto: Fredrik Hagen

– At dere står med tre seire og én uavgjort, gir det dere bedre tid til å finne den riktige treneren?

– Nei, helt ærlig. Vi tar én kampen av gangen og prøver å vinne til vi for på plass den løsninga vi vil ha. Vi ligger bra og og er der vi vil være.

– Hva kan du si om lista med trenerkandidater?

– Liste og liste. Jeg vil ikke si at det er satt opp ei lista, man tenker og diskuterer. Om den er kort eller lang, det er relativt.

– Lista har blitt kortere

Til Eurosport sier Ivar Koteng at klubben har konkrete navn på blokka, men at den gode formkurven gjør at klubben ikke har det veldig travelt.

– Lista har blitt kortere. Vi håper å få det på plass snart, men vi vet ikke helt når. Jeg vil ikke kommentere hvor kort lista er, men det er konkrete kandidater. Vi er over «hallo-stadiet», sier Koteng til Eurosport.

– Vi syns teamet vi har nå, fungerer bra, det gjør at vi ikke føler på presset på å få dette på plass fort.

Etter kampen ville ikke Koteng stille til intervju med VG eller andre medier.

– Nå er det ferie, sa styrelederen smilende på vei ut av Lerkendal.

LISTE: Ivar Koteng sier kandidat-lista over trenere har blitt kortere. Foto: Helge Mikalsen

