GLEDESRUS: Så glad ble Kristoffer Løkberg da han fant ut at det gikk an å score mål sør for Trondheim. Foto: Carina Johansen

Løkberg brøt bisarr statistikk: – Da kan dere endelig slutte å ringe om det

STAVANGER (VG) Kristoffer Løkberg måtte bli 28 år før han endelig kunne score sitt første mål i karrieren sør for Trøndelag.

Nå nettopp

Vikings Kristoffer Løkberg har spilt seniorfotball siden 2009, og har scoret mål jevnt og trutt. Likevel har han utrolig nok aldri, for hverken Strindheim, Ranheim, Brann eller Viking, funnet nettmaskene sør for Trøndelag.

I 2–0-seieren over Sandefjord ble den statistikken brutt da trønderen sendte Viking i ledelse like etter pause.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Først er det et veldig bra forarbeid av Veton (Berisha), som legger den fint ut til meg. Så er jeg litt heldig når Sandefjord-spilleren ikke fikk foten på ballen. Da bare lukket jeg øynene, og drylte til som det visstnok heter, sier Løkberg til VG rett etter kampen.

Mot Mjøndalen for en uke siden satt Løkberg også ballen i mål, men da hadde det allerede blitt dømt straffe. Dermed måtte han vente en uke til før «forbannelsen» endelig tok slutt.

– Hvordan er det å ha brutt statistikken med ingen mål sør for Trøndelag?

– Da kan dere endelig slutte og ringe om det, svarer Løkberg med et smil om munnen.

– Men helt seriøst, hvis jeg spiller indreløper i et offensivt fotballag som vi er, forventer jeg av meg selv å score mål. Det har jeg vist i Ranheim, og det kan jeg få til her og. Når vi setter sammen laget, der Joe (Bell) spiller sentralt og meg som indreløper, så skal jeg være med inn i boksen skal jeg score mål. Jeg må bare lære meg det igjen.

For Berisha ble kampen mot Sandefjord en opptur etter at han bare har scoret ett mål siden returen fra Brann. Med en overgangssum på sju millioner kroner er det nok forventet at han skal sette flere baller i nettet enn det.

Onsdag serverte han først Løkberg, før han selv satte inn 2–0 etter et presist innlegg fra Bell.

– Det var utrolig deilig. Det var nesten deiligst med assisten, for da tok vi ledelsen og slipper og stresse etter mål. Men var deilig med en scoring med hodet igjen også, sier Berisha til VG.

GLISTE ETTER KAMPEN: Veton Berisha var fornøyd med mål og målgivende. Foto: Carina Johansen

– Har du blitt påvirket av det snakkes om at du scorer for lite mål?

– Jeg bryr meg egentlig ikke om hva folk sier. Jeg føler at jeg har vært i form og prestert, men det er litt enklere når man får ballen i gode posisjoner. Nå har jeg to mål og to assist, så det begynner å se bra ut.

– Føler du at du svarer kritikerne dine litt i dag?

– Jeg har egentlig ikke fått det med meg. Men for de kritikerne som er, svarer jeg nok de i dag ja.

Viking har nå bokført sin første trepoenger for sesongen, og er oppe i fire poeng før de tar turen til Kristiansand lørdag.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 02.07.20 kl. 05:18

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser