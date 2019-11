Avis: Dele Alli-tweet med «aldri Mourinho» avslørt som falsk

En angivelig Dele Alli-tweet fra 2012 om at «jeg er glad for at jeg aldri skal måtte jobbe med ham», det vil si José Mourinho, er ifølge The Sun avslørt som en forfalskning. Og eksperter tror at Alli kan blomstre under den nye sjefen.

Nå nettopp

Etter at det onsdag ble klart at portugiseren overtar som manager i Tottenham, har en screenshot av tweeten gått som varmt hvetebrød på sosiale medier og blitt brukt av flere engelske aviser.

Men nå mener The Sun å kunne avsløre at tweeten er en forfalskning.

– Dette blir avvist av alle i Tottenham, ifølge avisen.

I tweeten som har gått sin seiersgang på nettet, het det at «jeg kan ikke være den eneste som mener at Mourinho er overvurdert og «cocky» ... det gjør bare at du ser ut som en dårlig manager, jeg er glad for at jeg aldri skal måtte jobbe med ham». Dele Alli var 15 år på den tiden som dette skulle ha blitt skrevet.

På Mourinhos første trening onsdag så det derimot ut som om forholdet mellom de to var godt. Etter en vennskapelig dytt, snakket de sammen og ga hverandre til slutt en klem.

Denne kopien av en angivelig Dele Alli-tweet har blitt spredt på nettet. Foto: Fra Twitter

Dele Alli er en av spillerne som ikke har imponert denne sesongen (to mål og en målgivende til nå) og har fått mye kritikk av ekspertene på engelsk TV. Spurs er bare nummer 14 i Premier League etter 12 kamper.

Flere eksperter uttrykker nå at Dele Alli kan komme til å blomstre under José Mourinho:

«Øyeblikket på Tottenham-trening som kan tyde på at Dele Alli blir en stor vinner under José Mourinho», skriver football.london, mens SB Nation har en overskrift der det heter at «José Mourinho og Dele Alli er som skapt for hverandre».

– Mourinho har ikke hatt en spiller med Allis ferdigheter siden sin andre periode i Chelsea, og vi kan forvente at Alli blir like viktig for dette Spurs-laget som Oscar var for hans Chelsea-lag, skriver SB Nations-redaktør Graham MacAree.

The Times skriver også at Alli kan bli inspirert av Mourinhos inntreden, og The Sun fastslår at Alli og Toby Alderweireld er blant dem som kan blomstre nå.

– Det tidligere vidunderbarnet fra MK Dons har hatt et spektakulært fall denne sesongen. Han har blitt vraket av England-sjef Gareth Southgate og har også slitt med å komme med på Tottenham-laget. Men han passer perfekt i 10er-rollen hvis Mourinho velger å spille i 4-2-3-1, mener The Sun.

– Vi vet at alle at Dele vil komme tilbake. Hans mentalitet er god. Du trenger tid for å komme over tøffe perioder. Det vanskeligste er å vite hvor lenge det vil ta å komme opp på ditt beste igjen. Men så lenge du er tålmodige og jobber hard, så vil du komme tilbake, sa Mauricio Pochettino om Dele Alli - før han fikk sparken, ifølge Guardian.

Publisert: 21.11.19 kl. 15:01

