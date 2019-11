Gauseth slakter Mjøndalens andre omgang: - Jeg har ikke ord

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Mjøndalen 4–2) Mjøndalen ble sendt på direkte nedrykk etter å ha tapt 4–2 mot Stabæk. Det med kun én seriekamp igjen, og to poeng opp til fire lag på plassene foran.

– Det er en prestasjon som er.. ja.. andre omgangen er så dårlig at jeg sliter med å finne ord, sier Mjøndalens kaptein Christian Gauseth til VG etter kampslutt.

Og det var andre omgangen det slo sprekker bak for Mjøndalen. Kasper Junker satte først 2–1 etter 59 minutter, før han tre minutter senere satte 3–1 til Stabæk. Tonny Brochmann reduserte så noen minutter senere, før Junker satte punktum på kampen etter 78 minutter.

– Kroppsspråk, gnist og begjær. Hvor er det? Det er jeg skuffet over. Karakteren savner jeg mye i dag, sier en ærlig Gauseth.

Tabellen viser nå at Mjøndalen ligger nest sist på tabellen. Kun Ranheim ligger under med like mange poeng (27). Ser man oppover ligger både Tromsø, Lillestrøm, Strømsgodset og Sarpsborg med to poeng mer enn Mjøndalen.

NEDRYKK?: Mjøndalen tapte 4–2 mott Stabæk i nest siste serierunde. Nå ligger bruntrøyene på direkte nedrykk. Foto: Fredrik Hagen

Frisk Mjøndalen-åpning

Den første omgangen var av helt annen «karakter» som Gauseth selv sier. De første ti minuttene var det ytterst sjeldent at en i blå drakt i det hele tatt var borti ballen.

– Et lite paradoks. Første omgangen er god og vi skaper mye. Så er det en andre omgang så er så bunn i bøtta og «black sea» at jeg bare blir oppgitt, sier Gauseth som selv utliknet til 1–1 i første omgang.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen mente at det er fullstendig uakseptabelt å slippe inn fire mål. Og han karakteriserer målene som veldig like. «Uflaks» er også et ord han trekker frem etter kampslutt.

– Vi har uflaks. De redder et par på streken. Det ville seg ikke i dag, og det er bittert. I dag kunne vi virkelig ha gjort sesongen. Det hadde vi sjanse til, sier han skuffet til VG.

«Hat trick-hero»

Stabæk-supporterne var det fyr i fra start av. Bluss ble fyrt opp ved kampstart, og ropene gikk fra start til slutt. Men det gnistrer også litt ekstra på banen for Stabæk for tiden.

Dette var deres syvende kamp på rad i serien uten å tape. Da var det mange smil å skimte blant de blåkledde etter kampslutt. Og en mann i dress, da.

– Dette var deilig. Vi har prestert bra i det siste, og man vil gjerne gjøre det en gang til. Særlig i dag når vi hadde siste hjemmekamp, smiler Stabæk-trener Janne Jönsson til VG.

Like før det fortalte sportssjef for Bærumsklubben, Inge André Olsen at det rett og slett så ut til å være et god gammeldags «Janne-Stabæk» som møtte Mjøndalen.

– Ja.. Det var litt «klakk-klakk»-spill som satt godt i dag, men så fikk vi også noen gavepakker fra Mjøndalen i dag, smiler den svenske treneren.

