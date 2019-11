Ulrik Saltnes har satt inn 2–0 mot Kristiansund. Foto: Mats Torbergsen

Vill jubel for Bodø/Glimts første medalje siden 2003: - Tårene presser på

(Bodø/Glimt-Kristiansund 3–0) Ulrik Saltnes kjente tårene presset på da Bodø/Glimts sikret sin første medalje i Eliteserien, siden sølvet i 2003.

Det er først i siste serierunde det blir klart om det blir sølv eller bronse for klubben fra Nordland. Men medaljen kommer etter en sesong der flere av de unge Glimt-spillerne har markert seg sterkt i norsk fotball.

– Det er enorm prestasjon og tårene presser på. Personlig betyr det enormt og jeg er utrolig stolt av alle som har vært med på dette, sier Ulrik Saltnes til Eurosport etter kampen.

Også Kristiansunds trener Christian Michelsen måtte innse at hjemmelaget var klart bedre og han var imponert.

– Bodø/Glimt og Molde har vært de klart beste lagene i årets sesong, sier Michelsen etter kampen.

Det var først Håkon Evjen som åpnet målkontoen søndag etter en nydelig fremspilling fra Ulrik Saltnes, da drøyt timen var spilt på Aspmyra Stadion.

Flere av ungguttene på laget feiret kampens første scoring ved å stille seg opp side om side med Evjen. Stortalentet forsvinner til nederlanske AZ Alkmaar fra 1. januar.

Og da også Marius Lode sendte en nydelig pasning i perfekt retning av det herlige løpet til Ulrik Saltnes ti minutter senere og hjemmelaget doblet ledelsen, hadde ungguttene gjort jobben sin i medaljekampen.

– Jeg kjente jeg nesten ble rødt da det gikk opp for meg. Jeg er tom for ord, sier Saltnes.

Da hadde også Erlend Dahl Reitan satt inn 3–0 etter massivt press fra hjemmelaget i en kamp de styrte nesten hele kampen.

Bodø/Glimt hadde all grunn til å feire sesongen til trampeklapp på stadion. For 2019-sesongen sikrer klubbens første medalje siden sølvet i 2003 bak Rosenborg. Og det er også klubbens klart beste prestasjon siden 4.plassen i 2008-sesongen.

Og da Rosenborg, som desperat kjemper om spill i Europa, slet i kampen mot Viking i Stavanger var saken klar. Nå vil siste serieomgang og kampen mot seriemester Molde avgjøre om det blir sølv eller bronse for laget fra Nordland.

Resultatene fra de andre kampene var forøvrug noe Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen hadde sørget for at spillerne på banen ikke skulle få vite noe om. Speakeren hadde fått beskjed om å holde tilbake all informasjon om utviklingen på de andre arenaene.

Mot Kristiansund i årets siste hjemmekamp slet imidlertid laget selv med å avgjøre kampen. De hadde ikke vunnet siden slutten av september og kom fra fire uavgjorte kamper og et tap før Evjen satte inn den meget viktige 1–0 scoringen mot Kristiansund.

Da hadde laget hatt 65 prosent ballbesittelse i første omgang og produsert nok sjanser til å score flere mål. Men til slutt var det likevel nok til å sikre medalje, som enten blir sølv eller bronse.

– Det er en grei førsteomgang. Vi har sjanser til å score, men så får de to enkle mål i mot og det ødelegger kampen, sier Kristiansunds Flamur Kastrati til Eurosport etter kampen.

