CUPFINALEKLAR: Vikings Kristian Thorstvedt. Foto: Jan Kåre Ness

Thorstvedt etter to scoringer mot Brann: – En brukbar søknad om å få starte cupfinalen

BERGEN (VG) Viking var tippet som nedrykkskandidat før sesongen. Mot Brann sikret de mørkeblå femteplassen i Eliteserien, og møter til helgens cupfinale på Ullevaal stinne av selvtillit.

Mathias Fløtaker

Nå nettopp

Kristian Thorstvedt dominerte i Bergen og kronet det hele med to scoringer i 5–1-seieren. Dermed står midtbanespilleren med ti mål i den mørkeblå drakten.

20-åringen har scoret ti ganger i Eliteserien denne sesongen, men har likevel blitt plassert på benken flere kamper denne sesongen, når Bjarne Berntsen har rullert på midtbaneplassene.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Dette bør vel være en god søknad om å få starte mot Haugesund?

– Det har vært tøff kamp om indreløper-posisjonene i Viking denne sesongen. Jeg synes personlig det er en av de beste kampene jeg har spilt i år, så det bør vel være en brukbar søknad inn mot søndag. Jeg var ganske nær hattrick, men får vel kanskje spare det til cupfinalen, gliser 20-åringen.

For det var en svært overbevisende generalprøve Viking leverte i Bergen søndag kveld. Etter å ha kommet under 1-0, viste Bjarne Berntsens gutter hva som bor i laget. Samtidig leverte cupfinalemotstander Haugesund et sterkt resultat med 4-1 mot Odd.

Se målfesten her:

– Det er en god følelse å ta med seg. Samtidig vinner jo Haugesund overbevisende mot Odd, så det er to gode lag i form. Det blir fryktelig spennende. Nå skal vi sørge for gode treninger og bygge overskudd. Så drar vi en tur til Oslo, har det artig og ser hvordan det går, sier en meget blid Kristoffer Løkberg til VG etter å ha bidratt til 5-1 mot sine tidligere lagkamerater på Brann stadion.

Føler ikke noe press

Thorstvedt, som virkelig har fått sitt gjennombrudd denne sesongen, mener Viking må jobbe med å senke skuldrene før søndagens cupfinale.

– Nå handler det om å lave skuldre og ikke overtenke for mye. Jeg gleder meg egentlig bare helt ekstremt til å spille cupfinale og føler personlig ikke noe press. Det blir helt konge med masse gærne rogalendinger i Oslo. Jeg tror det blir en kul kamp med to bra lag.

les også Brann pepet av banen etter nytt stortap: - Flaut

Han får støtte i den tankegangen hos Viking-trener Bjarne Berntsen.

– Nå skal vi bygge overskudd. Gutta er godt trent og tåler mye, så vi skal sørge for noen skikkelig kvalitetstreninger og glede oss til søndag. Det blir ordentlig morsomt.

Berntsen innrømmer at sesongen har gått langt over forventningene han og de aller fleste hadde. Med 5. plass, 47 poeng og cupfinale-billett har Viking igjen etablert seg som et lag å regne med i toppfotballen.

– Vi har nyopprykket og ble tippet ned av stort sett alle eksperter. Så leverer vi en slik sesong. Det tror jeg bare de mest mørkeblå hjertene hadde trodd på. Nå skal vi avslutte med stil.

Publisert: 02.12.19 kl. 15:08

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om