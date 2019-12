Lionel Messi og kona Antonella Roccuzzo kom med sønnene Thiago og Mateo. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Ballon d’Or: Messi vant for sjette gang

Lionel Messi (32) er vinner av Ballon d’Or - Gullballen - for sjette gang - mer enn noen andre i historien. Megan Rapinoe (34) vant kvinnenes pris.

Både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo hadde vunnet fem ganger før mandagens avgjørelse i Paris, der mange holdt argentineren som favoritt.

De tre andre i «finalen» var Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk og Sadio Mané.

Sønnene Thiago og Mateo jublet henrykt der de satt i Chatelet-teatret - sammen med mamma Antonella Roccuzzo. Fjorårsvinner Luka Modrić sto for overrekkelsen.

Jürgen Klopp sa nylig at Lionel Messi er denne generasjonens store spiller, men at Virgil van Dijk fortjente prisen for 2019.

Messi har allerede vunnet FIFA-prisen i 2019, mens Virgil van Dijk ble kåret til Europas beste spiller hos UEFA.

Matthijs de Ligt ble kåret til verdens beste fotballspiller under 21 år under utdelingen i Paris mandag kveld. Etter å ha gått gradene i Ajax, spiller han nå for Juventus.

Alisson fra Liverpool ble vinner av Lev Jasjin-prisen til beste keeper. Sovjeteren er den eneste målmannen som har vunnet Ballon d’Or.

30 spillere var nominerte til Ballon d’Or. Messi og Ronaldo fordelte i ti år prisen seg imellom før Luka Modric vant i fjor. Kaká vant i 2007 og deretter var det bare Messi og Ronaldo fram til 2018.

Plasseringene videre:

Topp 4:

5. Mohamed Salah, Liverpool.

6. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain.

7. Alisson, Liverpool.

8. Robert Lewandowski, Bayern Munchen.

9. Bernardo Silva, Manchester City.

10. Riyad Mahrez, Manchester City.

11. Frenkie De Jong.

12. Raheem Sterling.

13. Eden Hazard.

14. Kevin De Bruyne.

15. Matthijs de Ligt.

16. Sergio Aguero.

17. Roberto Firmino.

18. Antoine Griezmann.

19. Trent Alexander-Arnold.

20. Aubameyang/Tadic.

22. Heung Min-Son.

23. Hugo Lloris.

24. Ter Stegen/Koulibaly.

26. Benzema/Wijnaldum.

28. João Felix/Marquinhos/Van de Beek.

Vinnere på 2000-tallet:

2000: Luis Figo, Real Madrid.

2001: Michael Owen, Liverpool.

2002: Ronaldo, Real Madrid.

2003: Pavel Nedved, Juventus.

2004: Andriy Shevchenko, AC Milan.

2005: Ronaldinho, Barcelona.

2006: Fabio Cannavaro, Real Madrid.

2007: Kaká, AC Milan.

2008: Cristiano Ronaldo, Manchester United.

2009: Lionel Messi, Barcelona.

2010: Lionel Messi, Barcelona.

2011: Lionel Messi, Barcelona.

2012: Lionel Messi, Barcelona.

2013: Cristiano Ronaldo, Real Madrid.

2014: Cristiano Ronaldo, Real Madrid.

2015: Lionel Messi, Barcelona.

2016: Cristiano Ronaldo, Real Madrid.

2017: Cristiano Ronaldo, Real Madrid.

2018: Luka Modrić, Real Madrid.

Publisert: 02.12.19 kl. 21:32

