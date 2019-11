MØTES: Ole Gunnar Solskjær skal lede Manchester United mot José Mourinhos Tottenham om under to uker. Foto: Reuters

Solskjær om Mourinho: – Kanskje bra for meg

Ole Gunnar Solskjær (46) ønsker José Mourinho (56) velkommen tilbake i Premier League, men var ikke innstilt på å snakke mye om sin forgjenger som Manchester United-manager.

Ukens store nyhet, at Mourinho har tatt over for Mauricio Pochettino som Tottenham-trener, var det første som ble tatt opp da Solskjær møtte pressen på Manchester Uniteds treningsfelt Carrington fredag morgen.

Men nordmannen, som forbereder en tøff bortekamp mot Sheffield United på søndag, var ordknapp om mannen han erstattet i sjefsstolen på Old Trafford.

– Beklager å måtte skuffe dere, men dette kommer ikke til å handle om José eller Mauricio, sier Solskjær, som likevel kommer med noen ord om saken:

– Jeg kan begynne med å si at det er bra å ha José tilbake, spesielt for dere, og kanskje for meg. Dere kan snakke og skrive om alt det andre. Når det kommer til Mauricio, er det alltid trist når en av kollegene dine og en god mann mister jobben før jul. Jeg ønsker ham alt det beste.

Pochettino har tidligere blitt sterkt koblet til Manchester United, og nå som han er arbeidsledig, mener enkelte at argentineren utgjør en trussel for kristiansunderens jobb i storklubben. Selv fremstår Solskjær svært lite påvirket.

– Det plager meg ikke i det hele tatt. Jeg har den beste jobben i verden, og enten du har eller ikke har jobb, så ønsker du denne jobben, så det har ikke noe å si hva som skjer rundt. Jeg må fokusere på jobben min i Manchester United, gjøre det så bra jeg kan, snakke med Ed (Woodward, direktør) og eierne hele tiden om hvordan vi skal gå fremover, og det endrer seg ikke selv om andre klubber bytter manager, sier Solskjær.

