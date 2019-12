MÅL: Erling Braut Haaland i aksjon mot Tirol lørdag. Foto: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Haaland-scoring foran Liverpool-kampen

(RB Salzburg - Tirol 4-0, kampen pågår fortsatt) Erling Braut Haaland (19) viser målform før den avgjørende Champions League-kampen mot Liverpool tirsdag.

Nå nettopp

Med seier hjemme mot de regjerende Champions League-mesterne vil Salzburg gå videre til åttedelsfinalen i Champions League.

Om Napoli samtidig slår Sander Berges Genk vil det også slå Liverpool ut av turneringen.

Ny scoring

Lørdag var Erling Braut Haaland involvert i duellen som presset frem 1–0-scoringen til spissmakker Patson Daka, før Daka serverte Haaland til 2–0-scoringen for Salzburg, som leder 4–0 mot Tirol.

Jærbuen han har nå imponerende 28 mål på 21 kamper i alle turnering denne sesongen.

Haalands 28 scoringer: Østerriksk Bundesliga: 16 mål på 13 kamper

Østerriksk cup: 4 mål på 2 kamper

Champions League: 8 mål på 5 kamper

Men han misbrukte også noen muligheter før han ble byttet ut etter 66 minutter, antagelig for å spare beina hans foran tirsdagens storkamp.

Rett etter pause var han nære en andre scoring, men ballen spratt via bakken og like over tverrligger. Etter timen spill fikk han en ny sjanse, men måtte riste på hodet av seg selv da han skjøt rett i en Tirol-spiller.

Salzburg befester sin posisjon på toppen av tabellen i den østerrikske serien. To poeng foran LASK.

Publisert: 07.12.19 kl. 18:25

Mer om