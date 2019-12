RYKKET NED: Tromsøs Runar Espejord i duell med Stabæks keeper Marcus Sandberg i siste serierunde som endte med nedrykk til Obos-ligaen for «gutan». Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Gir Dorsin råd om å rydde i RBK-stallen: – Espejord som født inn i spissrollen

Mikael Dorsin (38) er sikker på at agentbakgrunnen hans blir en stor fordel i jobben som Rosenborg-leder. Han henter gjerne spillere fra sin tidligere arbeidsgiver, agentselskapet Nordic Sky.

– Jeg kommer til å hente spillere som er best for Rosenborg. Jeg vil ha en så bra klubb og stall som mulig. Jeg har ingen personlig vinning av å hente spillere derfra, sier Dorsin om agentselskapet Nordic Sky.

Allerede dagen etter at han ble presentert som ny sportslig leder i RBK, var han en del av trøndergjengen, på bortetur til Eindhoven torsdag, hvor klubben spilte 1–1 i siste gruppespillkamp i Europa League.

Flere på vei ut

Dorsin synes det er fornuftig å treffe folk før han drar på en liten ferie. Den blir kort, for i RBK står han foran en liten «vinterrengjøring».

Bjørn Maars Johnsen ønsker en permanent RBK-tilværelse , men det er svært tvilsomt om han får oppfylt ønsket.

En annen leiesoldat, David Akintola, sier til VG at han sannsynligvis forsvinner, selv om han gjerne vil bli i RBK. Han ønsker seg ikke tilbake til Midtjylland. Agent Cedric Mazet opplyser at Midtylland er åpen for å selge, samt at klubber i Belgia, Tyrkia og Midt-Østen har vist interesse for Akintola.

Yann-Erik de Lanlay er på utgående kontrakt, og forlenger neppe i Trondheim.

Birger Meling er trolig det heteste salgsobjektet i vinter.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson tror Odds Birk Risa blir neste Rosenborg-spiller. Han mener Tromsøs Runar Espejord er en optimal forsterkning på topp, mens iskalde Markus Henriksen ideelt sett bør overtales til å finne varmen i Trøndelag.

– Espejord er som født inn i spissrollen, og det bør være realistisk for RBK å konkurrere med klubber som Heerenveen. Når det gjelder Risa er det litt avhengig av hva som skjer med Meling. Det er logisk at han blir solgt nå. Henriksen er nok ikke så realistisk, han er mer en drøm, sier Jonsson, som mener Dorsin må få skikk på sentrallinjen: Det betyr en spiss av topp kvalitet, en god midtbanespiller og på sikt en ny stopper.

– Men RBK har mange indreløpere, og bør kanskje prøve å få solgt én eller flere av dem, sier Jonsson.

Hvorfor Jonsson mener Espejord er løsningen på topp ser du kanskje her:

– Vi har allerede hatt diskusjoner om hva vi tenker, men det er ingen spesielle spillere vi skal kjøre på med nå. Men det er normalt at det kommer noen inn og noen ut. Det neste vinduet er det store i Skandinavia. Det er nå man har sjansen til å bygge troppen, mener Dorsin.

– Ikke involvert

På spørsmål om når arbeidsforholdet med agentfirmaet Nordic Sky ble avsluttet, svarer Dorsin «før pressekonferansen», som var tirsdag.

Dorsin bekrefter at Kristoffer Zachariassen, som ble RBK-klar så sent som 4. desember, ble representert av Nordic Sky i overgangen fra Sarpsborg 08, men han peker på at det ble tatt hånd om av en dansk kollega.

– Hadde jeg vært involvert før jeg begynte i Rosenborg, så hadde jeg vært det. Men jeg har ikke vært involvert, sier Dorsin, som forteller at han aldri har hatt eierandeler i Nordic Sky.

– Det har vært ingen problem for meg, og ingen problem for klubben, sier han om overgangen fra agentyrket til Rosenborg.

Fast stilling i RBK

Han husker ikke sist han forhandlet med RBK, men mener det må ha vært snakk om en kontraktsforlengelse eller et utlån. RBK-trener Eirik Horneland har han truffet noen ganger gjennom agentjobben, og nå er det på tide å komme i gang med å gjøre Rosenborg bedre – som RBK-kolleger.

– Det optimale er å vinne, spille vanvittig fin fotball og få frem egne spillere. Det er drømmen, sier han om hva han håper å oppnå i jobben.

At Rosenborgs har måttet kutte i økonomien, til tross for europacupspill, trigger ham til å gjøre en best mulig jobb.

– Jeg er ikke bekymret. Man får noe å forholde seg til og jobber etter det. Det er jo også en måte å vise hvor god man er, og etter skandinavisk målestokk har vi ganske god økonomi, påpeker Dorsin, som nå er fast ansatt i RBK.

Ifølge Dorsin var ansettelsesformen noe man bare diskuterte «lett», men han vedgår at det gir forutsigbarhet.

– Det er en krevende jobb, og Stig Inge Bjørnebye sa vel noe sånt som at dette ikke er en jobb man blir gammel i?

– Jeg tenker at det bare er inspirerende. Hadde jeg ikke vært klar for det, så hadde jeg ikke sagt ja. Vi får se. Det som er krevende for noen, er kanskje ikke like krevende for andre.

NY RBK-LEDER: Mikael Dorsin. Foto: Ole Martin Wold

Spillerlogistikken og samarbeidet mellom A-laget og akademiet blir viktige ansvarsområder. Om hvordan han og Horneland skal fordele oppgavene i spillerjakten, sier han:

– Det er klart at treneren har hovedansvaret for A-laget og troppen, mens mitt ansvar blir å legge mest mulig til rette for god spillerlogistikk, forlenging av avtaler, bygge spillerstall og bygge et team rundt det som er bra.

– Hvis vi trenger en back eller en spiss, så er det treneren som sier fra om det. Min oppgave blir å finne den som passer, helst så mange som mulig, før vi setter oss ned og tar en avgjørelse. Vi kommer ikke til å være enig om alt.

Å få frem flere trøndere på laget er et uttalt mål, men det aller viktigste er å vinne fotballkamper.

– Denne jobben bestå av mange deler, men som sagt: Det handler mest om trekanten daglig leder-sportslig leder-trener. Det viktigste er å få til et godt samarbeid og god samhandling her, sier han.

Publisert: 13.12.19 kl. 15:28 Oppdatert: 13.12.19 kl. 15:49