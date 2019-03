STORFORNØYD STJERNE: Paul Pogba, her med Ole Gunnar Solskjær etter lørdagens seier over Watford, har gjentatte ganger uttrykt sin begeistring for å ha nordmannen som manager. Foto: Martin Rickett / AP

Tidligere England-spiller kritisk til Solskjær: – Kan være en ulempe for United

MANCHESTER (VG) Spillerne er henrykte over sin nye permanente manager, men Ole Gunnar Solskjær (46) har fortsatt ikke overbevist alle om at han var riktig valg for Manchester United.

Nå nettopp







Blant kritikerne er Jermaine Jenas, den tidligere England- og Tottenham-spilleren som etter fotballkarrieren deler sine meninger i storavisen Daily Mail.

Der skriver han søndag, dagen etter Uniteds 2–1-seier over Watford, at han mener Solskjær var feil valg som permanent manager for Manchester United .

les også Eksperter spår milliardfest for Solskjær – her er spillerne United kan hente

– Selv om jeg var glad for at de bekreftet Solskjær som manager, mener jeg de burde gått for Mauricio Pochettino, skriver Jenas og fortsetter:

– Solskjær var ikke førstevalget i desember og jeg er overrasket over at klubben ikke valgte å stå ved strategien de hadde på den tiden. Kanskje de fryktet at de ikke ville få Pochettino. Basert på hans tidligere erfaringer fra Cardiff og Molde vil man ikke plassere Solskjær blant managereliten. Og når United ønsker å gjøre en toppsignering, en spiller som Neymar, tror jeg det vil være en ulempe for dem.

les også Solskjær om Lindelöfs tøffe tid: – Best for ham ikke å spille

– Han står opp mot Jürgen Klopp og Pep Guardiola. Selvfølgelig har United som klubb en enorm tiltrekningskraft, men toppspillere ønsker å spille for managere med den typen erfaring og karisma, skriver Jenas videre.

Her kan du se høydepunktene fra Uniteds sliteseier over Watford:

I samme avis tar Danny Murphy, med fortid i blant annet Liverpool, til orde for det stikk motsatte:

– Jeg tror ansettelsen av Solskjær kan hjelpe United med å tiltrekke seg toppspillere til Old Trafford.

les også Solskjær reagerte på kritisk spørsmål: – Hva mener du?

Murphy skriver at han tror Solskjærs karismatiske personlighet, hans offensive spillestil og at han fremstår som en manager spillerne har lyst til å jobbe for, taler for at nordmannen kan overbevise store stjerner om å signere for United.

Det som er hevet over enhver tvil, er at de nåværende United-stjernene stortrives med 46-åringen fra Kristiansund. Midtstopperen Phil Jones roser Solskjær etter managerens første kamp, og seier, etter at han fikk jobben permanent.

– Guttene er storfornøyde med ansettelsen. Han har kommet inn og vært et friskt pust for oss. Han legger armen rundt skulderen til de som trenger det. Hans ferdigheter i menneskeledelse er fantastiske, og han er definitivt det vi trenger fremover, sier Jones.

Han mener Solskjær allerede har lagt en solid grunnmur for fortsettelsen.

– Det tror jeg alle kan se. Jeg tror fansen, mediene, alle kan se hva han har gjort og hvordan han har ønsket å spille siden han kom inn, og jeg tror vi har vist det i flere kamper, sier Jones.

Publisert: 31.03.19 kl. 15:06