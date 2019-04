Arsenal-festspill i én omgang nok mot Napoli

(Arsenal-Napoli 2–0) Det var ikke rare greiene Arsenal viste mot Everton i helgen, men i kveld presenterte de festfotball i én omgang. Det var mer enn nok mot Napoli.

Anført av en leken Aaron Ramsey og en drivende god Mesut Ösil herjet Arsenal mot Napoli i den første kvartfinalekampen i Europa League.

Før kvarteret var spilt var det Ramsey som avsluttet et aldeles nydelig Arsenal-angrep som startet med Alexandre Lacazette på kanten. Han spilte fri Ainsley Maitland-Niles som serverte Ramsey. 28-åringen satte ballen kontant i mål fra kloss hold.

Fikk ikke til noe

Lucas Torreira trengte bare litt «assistanse» da han økte til 2–0, men han gjorde det meste selv. Med en Ronaldo-vending sendte han en Napoli-spiller i pølseboden før han skjøt. Skuddet skiftet retning via Kalidou Koulibaly, og dermed var keeper Alex Meret fullstendig utspilt.

Da var det spilt 25 minutter på Emirates Stadium av en omgang hvor Napoli ikke fikk til noe som helst.

Det bedret seg i 2. omgang. Da tok italienerne over og styrte det meste. Özil ble mer og mer borte, og både han og Alexandre Lacazette ble byttet ut og erstattet med Henrikh Mkhitaryan og Alex Iwobi.

Arsenal kom mer med etter dobbeltbyttet. Nærmest kom Aaron Ramsey som skjøt over fra åtte meter da han sto helt alene i 81. minutt. Ingen skal klage på waliseren. Denne sesongen har han seks mål og to målgivende i Europa League.

– Herlig

Napoli hadde også en del muligheter til å skaffe seg det viktige bortemålet. Men i tur og orden bommet Kalidou Koulibaly (54. minutt) og Piotr Zielinski (73. minutt). Og når de ikke bommet tok superveteran Petr Cech det andre som kom.

Napoli var uheldig som ikke fikk med seg et bortemål i kveld. Dermed blir returen 18. april en vrien øvelse.

– Å holde nullen og score et par mål er en herlig måte å ta den første kampen på. Det er vi fornøyd med. Vi har gitt oss selv en utmerket mulighet før returen selv om vi vet det blir en tøff kamp. Napoli er et kvalitetslag, sier Aaron Ramsey til BT Sport.

I de andre kvartfinalene slo London-rival Chelsea Slavia Praha 1–0 borte etter en sen scoring av Marcos Alonso. Fem minutter før slutt stanget han inn et innlegg fra Willian. Benfica vant hele 4–2 over Eintracht Frankfurt, mens det spanske oppgjøret mellom Villarreal og Valencia endte 1–3. Her scoret Goncalo Guedes to mål for Valencia.

HADDE LITT Å FEIRE: Aaron Ramsey (nummer to fra høyre) blir gratulert av lagkameratene etter å ha åpnet ballet for Arsenal i seieren over Napoli. Foto: Adam Davy/PA Photos

Publisert: 11.04.19 kl. 23:04 Oppdatert: 11.04.19 kl. 23:20