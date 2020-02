KOM INN: Erling Braut Haaland i aksjon mot Freiburgs Philipp Lienhart på Signal Iduna Park lørdag ettermiddag. Foto: LEON KUEGELER

Dortmund med viktig seier: – Vi har forbedret oss kraftig

DORTMUND (VG) (Dortmund-SC Freiburg 1–0) Erling Braut Haaland (19) spilte en snau halvtime da Jadon Sancho (19) ble matchvinner hjemme mot Freiburg.

Engelske Sancho plasserte inn 1–0 til «Die schwarzgelben» etter et kvarter. Det var nok til at Borussia Dortmund tok tre uhyre viktige poeng i den pågående tittelkampen i tysk Bundesliga.

Et magevirus førte til at Haaland måtte stå over treninger tidligere denne uken og nordmannen var derfor plassert på benken av manager Lucien Favre. Det kunne endt med poengtap, for gjestene var nære scoring flere ganger. Med 15 minutter igjen av matchen reddet blant annet Dortmund-kaptein Lukasz Piszczek (34) en avslutning fra Freiburgs Nils Petersen på streken.

Etter kampen ble Haaland plukket ut til dopingkontroll. Der var unggutten lenge, ifølge Dortmunds støtteapparat, som også opplyste om at han ikke ønsket å prate med media lørdag kveld.

Lettet stjerne

Midtbanespiller Axel Witsel (31) snakket derimot om hvor godt det var å ta tre nye poeng på det som ble en tøff arbeidsdag.

– Jeg er veldig glad. Du vet, vi kan jo ikke alltid vinne 5–0 og spille tiki-taka. Noen ganger må vi bare konsentrere oss om å være solide defensivt, og det var vi i dag, sier den belgiske stjernen til VG.

Han forteller at stemningen blant spillerne har vært nydelig etter seierne over Paris Saint-Germain og Werder Bremen. Witsel og kompisene hans står nå med seks seirer på de syv siste Bundesliga-rundene.

– Den har vært veldig bra. Alle har vært fornøyde. Jeg syns vi har forbedret oss kraftig i 2020. Jeg kan ikke huske en annen kamp vi «bare» har vunnet 1–0. Når vi først scoret ett i dag, slapp vi ikke inn mål. Dette er veldig bra for laget. Nå må vi bare tenke på hva vi kan gjøre i disse to turneringene, Champions League og Bundesliga, og ta match for match, sier Witsel.

AVGJORDE: Jadon Sancho jublet for scoring mot Freiburg. Foto: AP

Bayern-match avbrutt

Parallelt var det knyttet spenning til hvordan serieleder Bayern München ville gjøre det borte mot Hoffenheim uten stjernespissen Robert Lewandowski, som nylig ble satt ut av spill i rundt fire uker med skade.

Svaret kom allerede etter to minutter, da Serge Gnabry satte inn 1–0. Til pause ledet rødtrøyene fra München med hele fire mål over Håvard Nordtveit og hans lagkamerater. Det fikk en eldre herremann ved siden av VG på tribunen her i Dortmund til å vri seg i stolen.

«Har du hørt det? Hoffenheim null, Bayern München fire! Det er uten Lewandowski. Bayern München fire!» gjentok den gråhårede karen oppgitt, mens han så ut over gressmatten på Signal Iduna Park.

Dortmund-supporteren så også ut til å raskt måtte konstatere at serielederen hadde forsterket posisjonen på toppen av Bundesliga-tabellen med en råsterk 6–0-seier, men kort tid før slutt ble oppgjøret mellom Hoffenheim og Bayern München avbrutt på grunn av en hendelse på tribunen. Kampen ble etter hvert spilt ferdig, men de siste ti minuttene sto spillerne kun og trikset med hverandre etter å ha inngått en «ikke-angrepspakt».

Målløs Haaland

Før runden lå Dortmund fire poeng bak Bayern München. For Haaland personlig innebærer lørdagens match at 19-åringen blir stående på 12 scoringer for Dortmund – nå på ni opptredener i svart og gult.

Totalt har jærbuen 40 mål på 31 kamper denne sesongen. Etter å ha slitt med mageproblemer tidligere denne uken, tok Favre tydeligvis ingen sjanser og valgte å hvile Haaland fra start.

Midtbaneprofil Julian Brandt mener det gjorde det vanskeligere for Dortmund å prestere optimalt.

– Det er ikke bare én grunn til at vi ikke fikk det til å fungere helt, men vi manglet litt «power» på banen. Erling spilte ikke. Vi hadde ikke hans kraft og tilstedeværelse. Vi fikk ikke de rommene vi ønsket, sier Brandt, som selvfølgelig var fornøyd med seieren.

