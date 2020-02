Kommentar

Fenomenet Braut Haaland: Overgår alt og alle

Burde vi egentlig «dryla te» og slutte med å sammenligne Erling Braut Haaland med noe som helst?

Svaret på det spørsmålet er vel strengt tatt «ja», for dette fenomenet har vi jo åpenbart ikke opplevd noe i nærheten av. Men siden det ligger så dypt i den menneskelige natur å sette noe opp mot noe annet, kan vi jo kjøre en ørliten komparativ øvelse likevel:

Erling Braut Haaland har 10 mål på syv kamper i Champions League.

Totalt har han 39 scoringer på 29 matchter, derav seks hat-trick, i debutsesongen som utenlandsproff.

Halloooo?

Totalt har 42 nordmenn scoret i denne turneringen gjennom tidene, viser et dykk fra VGs tallguru Geir Juva. Noe av det mest interessante er at bare fem har scoret et tosifret antall, og allerede i den første sesongen heter altså én av dem Erling Braut Haaland.

Men der han har scoret 10 som tenåring, var Ole Gunnar Solskjær 29 år (20 mål totalt, 19 ifølge noen kilder), Harald Martin Brattbakk 30 år (11 totalt) og Roar Strand (11 totalt) 34 år da de nådde milepælen.

Den nærmest sammenlignbare, og det strengt tatt på flere plan, er John Carew. Han var 23 da han nådde 10, og endte på 18.

Argumentet som en stund til kan brukes mot Haaland, er hvor kort fartstid han har på den største scenen, sammenlignet med gamle storheter.

Ole Gunnar Solskjær har avgjort Champions League-finalen. Rune Bratseth var en av Europas beste stoppere over tid. Henning Berg har Premier League-gull med to engelske klubber. Tore André Flo var i perioder stor i Chelsea. John Carew og John Arne Riise var store stjerner. Og vi har hatt navn som Thoresen, Lund og Kniksen om vi beveger oss bakover, bare for å nevne noen. I nåtid skal vi selvsagt på ingen måte glemme Martin Ødegaard, som snart kan være midtbanespiller i gigantklubben som eier ham.

Uvirkeligheten rundt det som skjer med Erling Braut Haaland overgår uansett alt og alle, hva gjelder storheten på et gitt tidspunkt.

Og gitt utviklingen internasjonalt, er det ingen nordmann som har hatt tilsvarende hype som det jærbuen opplever

Selvsagt kan unggutten i teorien stagnere eller få den store skjelven, slik at han aldri får med seg summen av status og sølvtøy andre nordmenn har kapret før ham. Men du kan jo heller ikke utelukke snø i juli eller at Therese Johaug blir fragått i en motbakke i langrenn, så poenget blir fjærlett på grensen til det tåpelige.

Det er nemlig noe med måten syklonen fra Jæren feier over Fotball-Europa på, som får en til å angre litt på tidligere bruk av for kraftige adjektiver.

Det er ikke bare sifre og scoringer som gjør Haaland til en supersnakkis. Det er noe med selvfølgeligheten i alt han gjør, den ekstreme kraften, hastigheten i lange løp, den kliniske effektiviteten og den stoiske roen uansett sammenheng.

Det er slike ting som får Paris Saint Germains trener Thomas Tuchel til å uttale seg slik etter å ha fått en dobbel Haaland i trynet: «Denne gutten er et dyr. Han har tilstedeværelse og energi, og er bare vanskelig å stoppe. Jeg synes faktisk at vi forsvarte oss godt og tøft mot ham».

Nå er selvsagt ikke nordmannen den eneste unge spilleren det lyser av, og på dommens dag kan det Kylian Mbappé gjorde i forkant av Neymars bortemål, faktisk bli skjebnesvangert for Borussia Dortmund i Champions League. Men dersom noen for bare noen få måneder siden hadde ymtet om at en norsk spiller ville bli satt opp mot det franske vidunderbarnet, ville det utløst kollektiv latterliggjøring og en nisselueargumentasjon med enda større Twitter-indignasjon enn når Jürgen Klopp får et spørsmål om en nordmann.

Latterliggjøringen er for øvrig noe det norske landslaget i perioder har vært utsatt for, men det settes det også en brutal stopper for med utviklingen vi ser. Lars Lagerbäck har allerede skapt stor kollektiv fremgang, Martin Ødegaard er i ferd med å bli den midtbanestjernen også landslaget trenger - og ennå har vi ikke fått nyte skikkelig godt av Haaland-effekten på A-landslaget.

Mye kan selvsagt skje de neste ukene i en uforutsigbar fotballverden.

Men se ikke bort fra at både serbere og skotter har begynt å svette litt med tanke på møtet med en norsk tenåring ...

