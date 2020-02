Sarry, Liverpool – der stoppet seiersrekken!

(Watford – Liverpool 3–0) Da det omsider skulle glippe for Liverpool, så smalt det skikkelig. Watford lå nest sist i Premier League før kampstart, men anført av spissen Ismaïla Sarr (22) ble Jürgen Klopps stjernegalleri knust.

Senegaleseren Sarr så frem til å møte sin landsmann, Sadio Mané, men det endte med at Watford-spissen satte Liverpool-stjernen fullstendig i skyggen.

Sarr scoret to før han la opp til Troy Deeneys 3–0-scoring, og den samme Sarr var nær ved å ordne 4–0 før han ble byttet ut i det 82. minutt.

Til tross for tapet, så leder altså Liverpool fortsatt Premier League med 22 poeng og én kamp mer spilt enn Manchester City på annenplass. Sistnevnte spiller ligacupfinale mot Aston Villa søndag, og kan foreløpig ikke spise inn en liten smule av det enorme gapet.

Ligagullet er det uansett ingen fare med for Klopp & co., men stoltheten fikk seg en stygg ripe i London lørdag kveld.

Etter seieren mot West Ham mandag kveld, så tangerte Liverpool rekorden til Manchester City med 18 strake seirer i Premier League.

De klarte ikke å toppe den, og samtidig gikk Liverpool på sitt første ligatap siden tapet mot Manchester City i januar i fjor. Siden da har de spilt 44 kamper uten tap. Arsenal har for øvrig rekorden på 49.

Liverpool var uvanlig tamme i første omgang, og det var Watford som skapte mest og ville mest. Hjemmelaget ble heller ikke særlig svekket da den kreative og kvikke angriperen Gerard Deulofeu måtte bæres av banen med det som så ut til å være en alvorlig skade etter en drøy halvtime.

Som så ofte før regnet nok de fleste med at Liverpool ville øke tempoet og avgjøre det hele i andre omgang.

Det skjedde altså ikke.

Sarr, Sarr, Sarr

Sarr kunne først ordne 1–0 da han satte inn et overlegg fra Abdoulaye Doucouré etter 54 minutter. Seks minutter senere ordnet Sarr 2–0 da han lobbet over Alisson etter et herlig gjennomspill fra Troy Deeney.

Det tredje målet etter 72 minutter kom da Sarr plukket opp et tilbakespill fra Trent Alexander-Arnold, og serverte til Deeney som plasserte ballen iskaldt i nettet.

HERJET MED LOVREN: Kraftspiss Troy Deeney skapte stadig trøbbel for Liverpool-stopper Dejan Lovren. Her vinner han en av mange dueller. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Watford klatret over nedrykksstreken med seieren på bedre målforskjell enn Bournemouth, som spilte 2–2 mot Chelsea tidligere på ettermiddagen. Dette var lagets første seier etter å ha tatt bare to poeng på sine fem siste kamper.

PS! Liverpool møter Chelsea på bortebane i FA-cupen i midtuken, før Bournemouth kommer på besøk i ligaen neste helg. Og om halvannen uke er det returkamp i Champions League hjemme mot Atletico Madrid, som vant det første oppgjøret 1–0.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 28 26 1 1 64 – 20 44 79 2 Manchester City 27 18 3 6 68 – 29 39 57 3 Leicester City 28 15 5 8 54 – 28 26 50 4 Chelsea 28 13 6 9 47 – 39 8 45 5 Manchester United 27 11 8 8 41 – 29 12 41 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

