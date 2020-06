Varsko fra sidelinjen

Nils Arne Eggen undres over norsk corona-politikk. Han kommer med klare råd til fotballtrenere. Og lurer fælt på hvor arven etter go´foten tok veien.

FANNREM (VG): – Bare kom inn ...

Vi hører den kjente stemmen hans fra trappen i Fannrem. Vel inne i det eggenske hus, sitter mesteren selv i rullestol, ikke fordi han må, men «fordi jeg sitter bedre der».

– Vi kan sette oss ute. Dessverre kan jeg ikke by dere på noe, sier Nils Arne Eggen – og tenker nok på kaffe eller lignende, mens han kjører stolen ut av stua og ut på verandaen.

Kaffe eller ikke: Nils Arne Eggen byr på mer enn de fleste, med visdomsord om både livet og fotball. Du skal ikke se helt bort fra at det blir en og annen overskrift av det også ...

– Hva skal vi snakke om i dag da?

Nils Arne Eggen er klar i blikket, håret er kortklipt, han er blid, virker fornøyd med situasjonen – tross store helseproblemer de siste årene.

– Vi kan begynne med helsen din ...

Nils Arne Eggen kommer omtrent rett fra «ortopedisk verksted», kjørt av hjelperen Bjørg, der han har fått tilpasset protesene på nytt.

– De kan tingene sine der, og de samarbeider med St. Olavs hospital. Men du kjenner jo best etter selv. Det er det viktigste. Jeg kjente at det var et mellomrom der, så protesene måtte tilpasses på nytt. Men det gikk bra, sier Nils Arne Eggen.

Han hadde enorme smerter i begge beina. Selv snakker han om «koldbrann», og at det til slutt ble uutholdelig. Det høyre benet ble kappet i november 2018, det venstre i februar 2019. Nå har han levd snart halvannet år med to proteser.

– Aksepterte du realitetene raskt – eller tok det tid?

– Øyeblikkelig – og gradvis, svarer Eggen, i kjent stil. Noen mennesker har det med å svare «interessant». Eggen er en av dem. Og i svaret ligger det at han ikke brukte lang tid på å akseptere det, men at det nye livet måtte bli til litt underveis også.

– Jeg tilpasser atferden etter det bevegelses-nivået jeg kan ha. Og jeg har fått veldig god behandling – av fagfolk, sier Eggen – før han kommer med en innrømmelse:

– Jeg trodde jeg skulle bli en sånn som er ivrig etter å trene ...

– Men det ble du ikke?

– Nei. Men mengden bevegelser øker i hvert fall.

– Har du det bedre med proteser?

– Ja, definitivt. Smertene ble for store, svarer Nils Arne Eggen kontant.

TEKNIKK: Nils Arne Eggen har lært seg å bruke rullestolen nå. Han har vendt seg til å være mindre mobil, men ønsker fortsatt å være en aktiv mann – men i kortere perioder enn tidligere. Bildet er fra 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

For tiden prøver han å få solgt hytta si, forteller at det skal være visning der i helgen. Vi rekker ikke å spørre hvorfor han skal selge, før svaret på det kommer – i kjent stil:

– Asså, to proteser og rullestol i kupert kystlandskap – det går dårlig det, vet du ... jeg er ikke så mobil lenger.

Tirsdag var han hverken mobil eller teknisk godt nok anlagt til at han fikk se Rosenborg i serieåpningen.

– Jeg fikk et passord for å få se kampen på TV. Men det gikk aldri, så jeg fikk ikke sett kampen, sier Eggen – og må smile av seg selv.

Men høydepunkter har han sett, og rapporter har han fått. Nils Arne Eggen slår raskt fast én ting:

– Rosenborg skal spille raskt i lengderetningen, og da er vi avhengig av tempo. Og etter det jeg så, så var det altfor dårlig. Altfor mange unødvendige pasninger.

Da dette kan oppfattes som noe kritisk til eget lag, ber Eggen om respekt for at han ikke vil si mer om hvor RBK står pr. 20. juni 2020.

– Jeg må først snakke med trenerne, sier Eggen.

Han kaller seg for «uformell samtalepartner» med Eirik Horneland og trenerteamet. Men Eggen innrømmer at han ikke har fått anledning til å følge laget i trening og kamp denne våren og sommeren, på grunn av coronaviruset som herjer.

Og det har han, selvsagt, meninger om.

Nils Arne Eggen starter med å rose Norges Fotballforbund «på alle plan», ved både president Terje Svendsen og elitedirektør Lise Klaveness, for en veldig offensiv holdning. Men Eggen kommer seg raskt over til å bli kritikeren. I et VG-intervju i vår snakket han om at «det er greit å leve, men vi må ha noe å leve for også».

Det er der han mener myndighetene og politikerne – fortsatt – bommer.

– Det med at bredden og barna ikke kan spille fotballkamper nå ... det er veldig rart, rart hvis de skal måtte vente helt til september, med de erfaringene som nå er gjort. Jeg skjønner det ikke. Og nå stopper skolene også – da blir det jo enda verre. Jeg er redd for at veldig mange gir seg med fotball og begynner med andre ting, som spill på data og maskiner. Jo lengre det ventes, jo verre kan det bli. Så vi må i gang – med en gang, nå. Hverdagen må starte, sier Nils Arne Eggen kontant.

Han har snakket seg varm nå, og Eggen bruker en fotball-metafor for å beskrive hvordan han mener politikerne har opptrådt den siste tiden.

– Den politiske delen – det blir baktungt og lite offensivt, det blir for mye «vent og se». De står der, på TV, og snakker om datoer. Men det kommer ingen argumentasjon for hvorfor. Det venter jeg på, sier Nils Arne Eggen.

Han kunne selv ha blitt «oppvekstminister» i arbeiderpartiregjeringen til Thorbjørn Jagland, i 1996. Men Eggen takket nei.

– Hvor lang tid brukte du på å tenke deg om den gangen?

– Cirka ti sekunder, svarer trenerlegenden – som aldri har forstått hvorfor Norge aldri har hatt en egen «idrettsminister».

– Uforståelig, så viktig som idrett er i Norge, sier Eggen.

– Fotball er viktig for deg, og du hadde enorm suksess med din måte å spille fotball på. Er arven etter Eggen godt nok ivaretatt?

For en gangs skyld blir «mesteren» litt stille. Han svarer ikke direkte «nei», men han synes det er et interessant spørsmål.

Så kommer det – litt:

– I all beskjedenhet må jeg si at jeg fortsatt har tro på at «min måte», som fungerte utmerket internasjonalt over en tiårsperiode, er den beste, sier Eggen – som mener at mye av det som skiller gode trenere fra dem som ikke er like gode, er om treneren har et «bilde» av det ideelle spillet, at han vet hva som er det beste laget sitt, at du ser igjen i kamp det du øver på på treningsfeltet.

– Gjennom aktiv øvelse, øver du inn samhandlingsmønsteret. I tillegg må du ha en stamme i laget. Men du må øve, få inn medspillernes bevegelse i forkant av neste situasjon, så du kan ta av pressledd, meldes det fra Orkdal.

STERKE MENINGER: Nils Arne Eggen har aldri vært redd for å si hva han mener. Det gjør han også i dette intervjuet med VG. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Han mener Bodø/Glimt, og trener Kjetil Knutsen, en mann han kaller «en intelligent mann», spiller den fotballen som minner mest om den Eggen selv sto for.

– Han var på besøk her. Det var en interessant samtale. Jeg så tidlig i fjor at noe var på gang i Glimt. Og spillerne utvikler seg. Det må du gjøre hvis du skal få til noe – utvikle spillere. Du må være i stand til det, vet du, hvis ikke går det ikke.

– Men er arven etter deg ivaretatt?

– Nei, den er ikke det. Og jeg savner det, jeg innrømmer det. Jeg synes det er rart at ikke flere trenere har tatt tak i hovedpunktene mine. Vi tok jo europeiske skalper på lagspill. Individuelt var vi ikke gode nok til det, men vi hadde LAGET. Det kom vi langt på, sier Eggen – og legger til:

– Å se hva som foregår ute på banen, det er en viktig del av trenerutdannelsen. Og hvis du ikke ser sammenhengen mellom aktiviteten på feltet og banen – da må alarmen gå, sier Eggen – som mener at spillsekvensen i mange treninger kommer på feil tidspunkt.

– Det kommer ofte som desserten, men det bør være hovedretten, bildelegger Eggen – som mener banespill mot to store mål på stor bane altfor ofte gjøres «fritt». Det var nettopp der Eggen var en mester i instruksjon og detaljstyring. Alt for å få visse situasjoner automatisert til kampen kom.

Nå er det kamp mot Molde – for Eggens Rosenborg. Og Eggen har latt seg imponere over klubben som i større grad enn noen de siste 30 årene har utfordret det ellers ganske suverene Rosenborg.

– De har vært dyktige i Molde – over tid, med fagpersoner som har røtter i klubben. Og de har en spillestil som er gjenkjennelig når den fungerer. Det vil si at de bytter spillere, men ikke stil. Og så har de et voldsomt angrepspotensial, noe de viste i fjor, og noe kun Bodø/Glimt klarte å matche, sier Eggen – som beskriver Molde på følgende måte:

– De har en felles filosofi, der hvert enkelt element i gruppen vet hva de andre gjør, og hva de skal fram til.

– Det kan tolkes som du tror Molde slår Rosenborg?

Nils Arne Eggen smiler.

– Jeg tror Rosenborg vinner. Det gjør jeg alltid.

Denne gangen varte møtet vårt en time og 40 minutter.

– Jeg trenger å hvile meg litt nå, sier Eggen – og sier farvel med følgende beskjed:

– Dere er hjertelig velkomne igjen – når som helst.

Publisert: 20.06.20 kl. 08:29

