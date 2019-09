KRITISK: José Mourinho er ikke imponert over det han ser i Manchester United. Her er han nylig i forbindelse med et sponsorevent i Spania. Foto: RODRIGO JIMENEZ / EFE

Mourinho og Keane slakter Solskjærs United: – Sjokkert og trist

LONDON (VG) (West Ham – Manchester United 2–0) Manchester United får det glatte lag av en tidligere manager og en tidligere kaptein etter en ny nedtur på bortebane i Premier League.

For mindre enn 10 minutter siden







– De mangler alt. En trist kamp, var José Mourinhos nådeløse vurdering av gamleklubben i Sky Sports-studio halvveis ut i 2–0-tapet mot West Ham.

TV-kanalen stilte med et slagkraftig ekspertpanel for anledningen, og ikke nødvendigvis stemmer som har noe imot å smøre tykt på når det ikke går veien for Manchester United: Den tidligere manageren Mourinho har et bittert forhold til klubben; den gamle midtbanekrigeren Roy Keane har vært like brutal mot klubben i uttalelsene sine som han var i taklingene sine på banen; og tidligere Liverpool-manager Graeme Souness har også skapt mange overskrifter med kritiske vurderinger av «de røde djevlene».

les også Full spisskrise for Solskjær etter tap mot West Ham

Etter at Andrij Jarmolenko sendte West Ham opp i 1–0 etter nonsjalant forsvarsspill av Manchester United, var Keane raskt ute med å refse Solskjærs spillere:

– Det oppsummerte Uniteds prestasjon. Som vanlig var det simpelthen ikke bra nok. De spiller helt uten interesse. De er i gangtempo. Du er nødt til å takle folk. Det er grunnleggende i fotball. Det er for enkelt. Jeg er forbløffet.

– De presser ikke! Andreas Pereira presser ikke. Nemanja Matic presser ikke. Ingen prøver å blokkere skuddet engang. De lå riktig i «rammen», men de utfører det helt feil, supplerte Mourinho.

Etter kampen, da et frispark av Aaron Cresswell hadde gjort vondt til verre for Solskjærs menn, var de enda mer nådeløse i sin omtale av sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg er sjokkert og trist over hvor dårlige de var i dag, sier Keane.

På spørsmål om han klarer å finne noe som helst positivt etter Manchester Uniteds prestasjon, svarer Mourinho:

– Nei. Jeg kan ikke finne noe. Vi var dårlige forrige sesong, men jeg ser ingen forbedring denne sesongen selv om de har hentet tre nye spillere med gode kvaliteter. Laget som lag liker jeg ikke i det hele tatt. Jeg er ikke overrasket over resultatet. Jeg ser ikke hvordan de kan ta med seg noe positivt fra dette.

Saken oppdateres!

Publisert: 22.09.19 kl. 17:07







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 5 5 0 0 15 – 4 11 15 2 Manchester City 6 4 1 1 24 – 6 18 13 3 Leicester City 6 3 2 1 8 – 5 3 11 4 West Ham United 6 3 2 1 8 – 7 1 11 5 AFC Bournemouth 6 3 1 2 11 – 10 1 10 6 Tottenham Hotspur 6 2 2 2 12 – 8 4 8 7 Manchester United 6 2 2 2 8 – 6 2 8 8 Burnley 6 2 2 2 8 – 7 1 8 9 Sheffield United 6 2 2 2 7 – 6 1 8 10 Chelsea 5 2 2 1 11 – 11 0 8 11 Arsenal 5 2 2 1 8 – 8 0 8 12 Crystal Palace 6 2 2 2 4 – 7 -3 8 13 Southampton 6 2 1 3 6 – 9 -3 7 14 Everton 6 2 1 3 5 – 9 -4 7 15 Brighton & Hove Albion 6 1 3 2 5 – 8 -3 6 16 Norwich City 6 2 0 4 9 – 14 -5 6 17 Newcastle United 6 1 2 3 4 – 8 -4 5 18 Aston Villa 5 1 1 3 4 – 6 -2 4 19 Wolverhampton Wanderers 6 0 4 2 7 – 11 -4 4 20 Watford 6 0 2 4 4 – 18 -14 2 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om