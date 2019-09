SUPPORTERE: Liverpool-fans fotografert på Anfield denne sesongen. Foto: Anthony Devlin / PA Wire

Fansen blir advart: Bruk ikke Liverpool-farger

Liverpool-supportere som drar til Napoli på neste ukes Champions League-match, er blitt advart om at det er med fare for egen sikkerhet.

Nå nettopp







Her er lørdagens oddstips

«Liverpool-supportere som drar til Napoli, blir advart om at det vil være en trussel mot egen sikkerhet å ta turen», skriver The Telegraph.

«Klubben har gått ut med en sterk advarsel til fansen om ikke å forlate hotellene sine utenom å dra på selve kampen, og heller ikke bruke klubbfargene i frykt for at de vil bli mål for Napoli-fansen», fortsetter avisen.

les også Solskjær svetter over stjernens fremtid: – Høres ut som vi virkelig sliter

Ifølge Daily Telegraph settes det opp spesielle shuttlebusser for å frakte supporterne fra sine hoteller til San Paolo stadion. Fansen blir oppfordret til ikke å dra dit på egen hånd.

Liverpool FC har samarbeidet med Merseyside-politiet før kampen. Ifølge informasjon til fansen fra klubben blir de engelske tilhengerne holdt igjen minst én time etter kampen for å hindre at det skal oppstå tumulter utenfor arenaen.

Lørdag er det super-trekning i Lotto!

Lagene møttes også for snaut ett år siden. Den gang ble en del Liverpool-supportere angrepet, og i 2010 ble to røde fans knivstukket i Napoli da lagene møttes i Europa League.

les også Denne mannen var raskest av alle i Champions League

Det har også mye snakk om garderobene før tirsdagens kamp etter at Napoli-trener Carlo Ancelotti denne uken gikk ut og skjelte ut de lokale myndighetene for at garderoben på Sao Paolo, som skulle pusses opp i sommer, ikke er ferdig.

– Jeg er sjokkert over inkompetansen, fastslo Ancelotti i en artikkel på klubbens hjemmeside.

– Jeg stoler på UEFA, at vi får både en dusj og et sted å skifte. Jeg vil ikke gjøre dette større enn det er. Så lenge banen er i orden, kan vi spille, sa Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse, og ifølge The Telegraph gjelder oppussingen bare hjemmelagets garderobe.

les også Skiftet landslag – ble truet i sosiale medier

Lørdag skal Liverpool spille Premier League mot Newcastle. Det skjer etter at Liverpool har vunnet alle sine fire første ligakamper denne sesongen. Det skjedde også i fjor. Dette er de to eneste gangene i Premier League-æraen at Liverpool har tatt fire strake seirer i starten.

Derfor ble også Klopp kåret til månedens manager.

– Jeg har fortalt gutta og trenerne at det var vi som vant månedens manager-prisen, sa tyskeren på sin pressekonferanse fredag.

Klopp gleder seg ellers over at Mohamed Salah og Sadio Mané (som begge spilte Afrika-mesterskapet i sommer) hadde kampfri i landslagspausen og fikk noen dager til å komme seg foran en tøff høst. Etter Newcastle-kampen lørdag, venter fire bortekamper for Liverpool: Napoli, Chelsea, MK Dons (ligacup) og Sheffield United.

les også Wenger avskriver Solskjærs United: – Ikke modne nok

VGs oddstips

* HKP (0–2)

* Liverpool har levert en utsøkt sesonginnledning der 4-1-hjemmetriumf over Norwich, 2–1 mot Southampton på sørkysten, 3-1-Anfield-seier mot Arsenal og 3–0 borte mot Burnley er ligafasiten.

* Tetplassen er soleklar – og det eneste lille vi kan pirke på er fotarbeidet til reservekeeper Adrián. Trolig må spanjolen vokte buret i lørdagens tidligkamp for Alisson (k) er ikke klar. Clyne (f) og Keita (mb) savnes også.

* Newcastle har bokført en 1-1-2-flyt på fire åpningskamper i ligaen. Seieren kom noe overraskende borte mot Tottenham (1-0). Men sist var laget tilbake til gamle synder med en rotete forestilling hjemme mot Watford (1-1). Foran 44 157 tilskuere, som var det laveste tilskuertallet på St. James' Park på syv år (liga). Klubben må passe seg for at den gryende apatien blant supporterne ikke forplanter seg til spillerne. I så fall kan det bli en lang vinter for Tyneside-klubben.

* Gjestene har en håndfull skader. Carroll (a) er ikke klar mot gamleklubben.

Kampen går lørdag kl. 13.30. Du kan altså spille til kl. 13.25. Du kan se matchen på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 14.09.19 kl. 08:12

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om