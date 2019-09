Normann matchvinner for Rostov med perlescoring

(Rostov – Akhmat 2–1) Landslagsferskingen Mathias Normann (23) fortsetter å imponere i Russland. Tirsdag banket han ballen via tverrliggeren og inn – og ble helten på hjemmebane.

Det var 23-åringens første scoring for Rostov denne sesongen. Det er første seriemålet til Normann siden mai 2018, da scoret han for Molde mot Sarpsborg 08.

Scoringen sørger for at Rostov har like mange poeng som Krasnodar og Zenit som topper tabellen.

Etter kanonskuddet løp Normann rett mot benken og pekte på treneren Valeri Karpin, med lagkameratene hakk i hæl. Karpin har gitt nordmannen mye tillit denne sesongen. På ni runder har han spilt åtte hele kamper.

Normann i full fart mot benken for å feire. Foto: Maxim Romanov / TASS

Normann ble tatt ut i Lars Lagerbäcks landslagstropp til EM-kvalikkampene mot Malta og Sverige, spilt tidligere denne måneden. Debuten fikk han som innbytter mot førstnevnte hjemme på Ullevaal.

Lagerbäck sa under samlingen at han var imponert over Russland-proffen.

– Han er ikke så høy. Han er 1.77, tror jeg. Men han har et veldig lavt tyngdepunkt. Om du sammenligner med Messi, når det gjelder tyngdepunkt ... Han er fantastisk når han har ballen, roste Lagerbäck da han offentliggjorde uttaket.

