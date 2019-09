Spøkefull Haaland etter nytt hat trick: – Ville ikke bedra kjæresten min

Erling Braut Haaland (19) fortsetter å gjøre mål av alt i Østerrike. Den 19-årige landslagsspissen satte selv tre og var involvert i fem mål da klubben hans vant hele 7–2 lørdag ettermiddag.

Hans 9., 10. og 11. for sesongen (på syv seriekamper) kom alle i 2. omgang da Red Bull Salzburg tok imot TSV Hartberg i østerriksk Bundesliga.

Først knuste han en forsvarsspiller i en løpsduell og scoret alene med keeper, så spratt han opp fra liggende posisjon i boksen og rakk akkurat å hælsparke inn sitt andre, før han helt til slutt trillet ballen under keeper for å fullbyrde sitt hat trick.

HAT TRICK: Erling Braut Haaland feirer hat tricket med Dominik Szoboszlai på ryggen. Ungareren drev inn fra venstre og var nest siste RB Salzburg-spiller på ballen, før den fikk en heldig retningsforandring i en Hartberg-forsvarer og falt perfekt ned til lysluggen fra Jæren. Foto: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Før han tegnet seg på scoringlisten, hadde han allerede rukket å servere to lagkamerater – først Masaya Okugawa på 1–0-målet, deretter spissmakker Patson Daka på 3–1-målet.

Kun syv seriekamper inn i sesongen, står Haaland dermed oppført med utrolige elleve mål og fire målgivende pasninger.

Nordmannen slo ut med armene flere ganger i løpet av kampen etter å ha brent gode målsjanser, men så ikke nevnebyrdig brydd ut da han takket dommeren etter kampen med et bredt glis om munnen – og matchballen under armen.

Ballen ga han imidlertid bort til en heldig tilskuer.

– Jeg ville ikke bedra kjæresten min fra sist gang, og jeg vet jeg kommer til å få flere kjærester, sa Braut Haaland med et smil om munnen til den østerrikske rettighetshaveren Sky etter kampen.

Bakgrunnen: Da han scoret sitt første hat trick mot Wolfsberger, sa han at matchballen – som man får ta med hjem når man scorer tre mål – skulle være kjæresten hans for natten.

HAALANDS DRØMMESTART 1. runde: Rapid Wien - RBS 0–2, målgivende 2: RBS - Mattersburg 4–1, mål 3: RBS - Wolfsberger 5–2, tre mål 4: St Pölten - RBS 0–6, to mål og én målgivende 5: RBS - Admira Wacker 5–0, mål 6: Tirol - RBS 1–5, mål 7: RBS - Hartberg 2–7, tre mål og to målgivende

Praktforestillingen mot Hartberg gjør Haaland til toppscorer i østerriksk Bundesliga med klar margin. Det lå an til en skikkelig spissduell mellom Braut Haaland (åtte mål før kampen) og nestemann på listen, Hartbergs Dario Tadic (syv), men sistnevnte ble far i morgentimene og var ikke klar til kamp. Det utnyttet nordmannen.

Champions League-debut

Til uken venter nye utfordringer for Red Bull Salzburg, som for første gang i historien er kvalifisert til Champopns League – etter gjentatte mislykkede forsøk. Tirsdag tar Braut Haaland & Co tar imot Sander Berges Genk til Champions League-dyst.

– Jeg gleder meg fælt til denne høsten, uttalte Braut Haaland til VG før landslagskampen mot Malta.

Den byr også på to møter med verdens beste forsvarer forrige sesong, Virgil van Dijk, og det italienske storlaget Napoli.

