Medievitere om NRKs sportsrettigheter: – All grunn til å være bekymret

NRK mister rettighetene til stadig mer vintersport. Den trenden kommer til å bli vanskelig å snu, mener medievitere.

– Det er vanskelig å spå fremtiden, men NRK har all grunn til å være bekymret. Det er begrenset hva de kan betale i kampen om rettigheter på grunn av andre forpliktelser de har som kringkaster, sier Knut Helland, medieviter ved Universitetet i Bergen, til VG.

Torsdag ble det klart at rikskringkasteren mistet rettighetene til å vise skøyter og kunstløp til Nordic Entertainment (NENT) Group, som står bak blant annet TV3 og Viaplay. Tidligere i vår tapte NRK også konkurransen om blant annet ski, hopp og alpint til samme firma.

Det er ikke sannsynlig at de rettighetene finner sin vei tilbake til Marienlyst, sier økonomiprofessor Harry Arne Solberg fra NTNU.

– Disse vintersportsrettighetene har NRK tapt for godt. De idrettene som er kommersielt mest lønnsomme, vil de ikke ha nok penger til å vinne kampen om fremover, sier Solberg til VG.

Samtidig understreker han at rettigheter til arrangementer det er mindre kommersiell konkurranse om fortsatt vil være aktuelle for NRK.

Nye konkurrenter?

Knut Helland peker også på at det for fremtiden er et stort spørsmål hva selskaper som Facebook, Google og Amazon gjør med tanke på sportsrettigheter.

Sportsredaktør Egil Sundvor i NRK er ikke like negativ når VG spør ham om fremtiden.

– Det er fryktelig lang tid i denne bransjen. Det er masse som skjer i rettighetsbildet som vi ikke har oversikt over i dag, sa han da VG spurte ham om hva som skjer når NRK mister rettighetene til mesteparten av vintersport i 2021.

Mener det blir liten forskjell for seerne

For dem som eventuelt måtte ha satt kaffen i vrangstrupen da det ble klart at NRK mister enda mer av vinteridretten som har preget helgeformiddagene på statskanalen, mener medieprofessor Solberg at det er grunn til å puste med magen.

– Sport er homogen TV-vare: Langrennsrennet er likt uansett hvilken kanal som viser det. Den eneste forskjellen er kommentatoren, sier Solberg.

Han sier også at han regner med at NENT Group kommer til å vise disse arrangementene på gratiskanaler når de tar over spakene, siden det er liten betalingsvilje blant tv-seere for å se det meste av vintersport.

Fra og med høsten 2021 har NRK ikke rettighetene til verdenscupene i:

Alpint.

Langrenn.

Skihopp.

Kombinert.

Snowboard.

Freestyle.

Freeski.

Fra og med 2023:

VM i ski (inkluderer alle idrettene over).

Fra og med høsten 2019:

Skøyter.

Kunstløp.

Skiskyting:

NRK har rettighetene til verdenscup og VM til og med sesongen 2021–22.