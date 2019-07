POPULÆRE: Kvinnelandslaget i fotball er mer populære enn herrene kommer det fram i en undersøkelse. Her trener de under VM i Frankrike i sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ny undersøkelse: Kvinnelandslaget mer populære enn herrene

Det er dobbelt så mange i det norske folk som har dårlig inntrykk av herrelandslaget enn av kvinnelandslaget. Også i motsatt ende av skalaen kommer damene bedre ut.

Det viser Norges Fotballforbunds omdømmeundersøkelse, som VG har fått innsyn i.

På spørsmål om hvilket inntrykk 1000 respondenter har av de ulike landslagene, svarer 14 prosent at de har et dårlig inntrykk av herrelandslaget, mens det samme bare gjelder syv prosent for kvinnelaget. Det er også flere som er positive til kvinnene enn herrene:

Landslagsspiller tror resultatene styrer popularitet

Forskjellen kommer nok i stor grad av det sportslige, mener Karina Sævik, som fikk sitt definitive gjennombrudd på landslaget i VM i sommer.

– Selv om sist EM ikke gikk så bra, så har vi jo kommet til flere mesterskap enn herrelandslaget, sier Sævik til VG når hun blir spurt om hun kan forklare kvinnelandslagets popularitet.

Denne undersøkelsen er gjort før VM, så om sommerens kvartfinale gir en ytterligere boost i kvinnelandslagets popularitet gjenstår å se. Mesterskapet var i hvert fall veldig populært blant sofasitterne:

Kvinnene mer sympatiske?

I tillegg trekker Sævik fram at mange av de kvinnelige landslagsspillerne studerer eller jobber i tillegg til fotballen.

– Kanskje det at vi gjør ting ved siden av gjør at vi virker sympatiske på folk? spør hun, som selv skal ta fatt på fjerde år av en grunnskolelærer-utdanning til høsten.

Tror på fremgang for herrelandslaget

Fotballforbundets kommunikasjonsdirektør Svein Graff mener at herrelandslaget heller ikke trenger å se så mørkt på undersøkelsen.

– Herrelandslaget har hatt et betydelig omdømmeløft, og hadde i mars sin beste måling på tre år, sier Graff til VG.

Han tror også at spillertypene på både herre- og kvinnesiden kan bidra til mer engasjement fremover:

– Begge landslagene har unge spennende spillere som begeistrer fotballinteresserte.

Publisert: 17.07.19