Kjempeskrell for Solskjær – United-tap hjemme mot Burnley

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Burnley FC 0–2) Ole Gunnar Solskjær (46) gikk på sitt fjerde tap på bare syv kamper i 2020.

Januar har blitt en marerittmåned for Manchester United-manageren, som har blitt rammet av langtidsskader på nøkkelspillerne Scott McTominay, Paul Pogba og senest Marcus Rashford, og som er inne i en av de svakeste rekkene med resultater siden han fikk jobben.

For etter kun å ha tapt én kamp i august, én i september, én i oktober, to i november og én i desember, har United allerede rukket å tape fire ganger i januar.

Etter at Chelsea rotet bort seieren mot Arsenal tirsdag kveld, kunne Manchester United ved seier redusert avstanden til fjerdeplassen ned til bare tre poeng, som ville vært deres beste posisjon siden september.

I stedet ble det tap mot 13. plass Burnley, og Solskjærs menn har nå kortere avstand ned til 14. plass Newcastle (fire poeng) enn opp til fjerdeplass Chelsea (seks).

Nok en gang kom Uniteds problemer på defensive dødballer til syne da Chris Wood scoret 1–0-målet for Burnley etter et langt frispark fra midtbanen og en heading av Ben Mee. Både Nemanja Matic og Harry Maguire gikk tapende av duellene sine i feltet.

Det var Uniteds tiende baklengsmål på dødball denne sesongen – uten å telle med straffespark. Svakheten ble blottlagt også mot Liverpool i helgen:

Før Burnley-målet, som kom seks minutter før pause, hadde hjemmelaget skapt noen muligheter: Juan Mata bommet på ballen i perfekt scoringsposisjon etter et innlegg fra Aaron Wan-Bissaka, og Daniel James fikk en heading stoppet av Nick Pope etter et nytt innlegg av Uniteds høyreback.

Anthony Martial kunne også sendt Solskjærs menn i ledelsen etter en drøy halvtime, men en god takling av Charlie Taylor stoppet franskmannen i siste liten.

Med 0–1 til pause valgte Solskjær å ta grep: Ut gikk en anonym Andreas Pereira, inn kom den lovende 18-åringen Mason Greenwood.

Men det var Burnley som skulle lykkes foran mål også i andre omgang: Jay Rodriguez doblet gjestenes ledelse takket være en knallhard avslutning fra skrått hold, via tverrliggeren, som David de Gea ikke var i nærheten av å stoppe.

Resten av kampen handlet stort sett om at United slo innlegg inn i boksen, og at Burnley ryddet unna; det er lite midtstopperne Mee og James Tarkowski kan bedre enn akkurat dét.

– United begynner bare å bli desperate, kommenterte klubbens tidligere midtbanespiller Darren Fletcher på BBC.

Desperasjonen endte i skuffelse. Et nytt nederlag er et faktum, bare tre dager etter tapet mot Liverpool – denne gangen mot et lag som ikke hadde vunnet på Old Trafford siden 1962.

