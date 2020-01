Dag-Eiliv Fagermo ser ut til å bli ny Vålerenga-trener. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Opplysninger til VG: Vålerenga går for Fagermo som ny hovedtrener

På et styremøte sent torsdag kveld bestemte Vålerenga-ledelsen seg: De ønsker Dag-Eilev Fagermo (52) som ny hovedtrener i klubben.

Det får VG opplyst fra informert hold. Dermed er det nå opp til klubbene, Odd og VIF, å bli enige om en eventuell kompensasjon for Fagermo før overgangen kan tre i kraft.

Dag-Eilev Fagermo har ledet Odd i 12 år og til mange gode plasseringer i Eliteserien, samt flere semifinaler i cupen. Ifølge VGs opplysninger var han én av to kandidater Vålerenga til slutt sto igjen med etter å ha sondert trener-terrenget i første del av januar.

Med et år igjen av kontrakten med Odd, var det ventet at Fagermo enten skulle skrive på for flere år med Skiens-klubben – eller gjøre noe annet, som han luftet med VG for noen uker siden. Da sa han:

«Skal jeg prøve meg i en større klubb, med større potensial enn Odd, eller skal jeg fortsette her? Jeg går inn i mitt siste kontrakts-år i Skien. Vi får se hva fremtiden bringer.»

Vålerenga har slitt med å komme av flekken fotballmessig de siste sesongene, og klubben tok et valg i høst: Det skal satses ungt og lokalt, og det er en av mange grunner til at klubben har henvendt seg til Dag-Eilev Fagermo, som har hatt suksess med den formelen i Odd de siste sesongene.

Det lyktes ikke VG å få en kommentar fra Dag-Eilev Fagermo sent torsdag kveld.

