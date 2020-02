SENSASJON: Erling Braut Haaland jubler for sin syvende scoring i Dortmund-drakten. Foto: AP

Haaland om suksessen: – Jeg viser alle i Norge at det er mulig

DORTMUND (VG) I løpet av et halvt år har Erling Braut Haaland (19) blitt en av Europas største fotballstjerner. Det er langt fra tilfeldig.

Etter at Haaland hadde satt inn mål nummer seks og syv for Borussia Dortmund lørdag ettermiddag, fikk den 194 centimeter høye jærbuen stående applaus av Signal Iduna Park-publikumet.

Selv tok Haaland det relativt rolig. Det første kvarteret etter 5–0-seieren over Union Berlin gikk tenåringen rundt på gresset sammen med lagkameratene og støtteapparatet og gliste.

Han holdt armen rundt midtstopper Manuel Akanji (24), lekte med barna til den belgiske midtbanestrategen Axel Witsel (31) og danset foran de «gærne» supporterne som utgjør «Die gelbe Wand».

– Det føles helt nydelig. Det er en fantastisk følelse som jeg ikke har hatt før, forteller Haaland 20 minutter senere.

HAR FUNNET SEG TIL RETTE: Braut Haaland spøker med lagkamerat Manuel Akanji på Signal Iduna Park i Dortmund etter lørdagens 5–0-seier over Union Berlin. Foto: EPA

Advarselen

Han har dusjet og fått på seg Borussia Dortmunds svarte joggedress når han kommer ut fra garderoben. I hånden holder 19-åringen en ferdiglaget, vakuumpakket middag.

Etter å ha svart på fem-seks spørsmål fra tyske medier, kommer Haaland bort til VG. Dortmunds kommunikasjonsmedarbeider Daniel Stolpe står til å begynne med like ved siden av, men han forsvinner litt lenger unna når det går opp for ham at han ikke skjønner noe av det som blir sagt.

På kav Bryne-dialekt begynner Haaland å svare på hvorfor han har satt målrekorder i både Champions League og Bundesliga - og begeistret Fotball-Europa. Men aller først kommer han med et utsagn som kan være en advarsel til alle Dortmunds konkurrenter:

– Jeg er langt unna toppformen. Jeg var jo nettopp skadet i tre uker hvor jeg gikk uten trening. Så jeg er ganske langt unna, forteller Haaland, åpenbart uten å tulle.

INTEGRERT: Haaland har brukt kort tid på å bli en del av gutta. Her er han sammen med Axel Witsels, belgierens barn og lagkaptein Marco Reus. Foto: EPA

Arbeidsmoralen

Da VG møtte ham og pappa Alfie Haaland i Salzburg i januar i fjor, hadde han nettopp gjennomført sin første trening med den østerrikske klubben etter overgangen fra Molde. Han merket det på kroppen. Tempoet hadde vært mye høyere enn det han var vant med fra Norge.

Bare et halvt år senere begynte Haaland å herje på den største scenen. Først i Champions League, deretter i tysk Bundesliga.

Overfor VG har han i løpet av denne tiden uttrykt noe spesielt. Det handler om at hvis du vil noe med livet, så må du jobbe hardt for det. Det er noe han er bevisst på, som kanskje ikke alle andre er.

For Haaland innebærer det blant annet å være nøye med en rekke detaljer i hverdagen.

– Det er mange ting. Søvn er gjerne det viktigste i hele livet. Så må jeg ha hodet på rett plass, ta vare på kroppen og være klar for enhver situasjon. Det er mye som spiller inn, forteller 19-åringen.

KLOK: Haaland satte inn sitt første mot Union Berlin på denne måten, etter et uhyre smart løp inn bak Union Berlin-forsvaret. Foto: EPA

Flymodus og spesialbriller

Lørdag skulle ikke Haaland feire sin «ufattelige» start på Dortmund-karrieren. Han skulle hjem til leiligheten, spise, slappe av og legge seg en gang mellom klokken ti og halv elleve.

Han forteller at «det gjelder å være pålogget når du skal være pålogget», enten det handler om trening, kamp eller sosiale medier.

Etter gjennombruddet for Molde ble oppmerksomheten for første gang så stor at Haaland gikk med telefonen i flymodus store deler av det påfølgende halvåret. Grunnen var at han ikke ville miste fokus på det som kunne gjøre ham bedre.

Han har også tatt i bruk spesialbriller som filtrerer bort det spesielle lyset som kommer fra TV-er og mobiler, noe som skal bidra til bedre søvn når han legger seg og mindre sjanse for slitasje.

Det er mange personer som har bidratt til Haalands ulike valg opp gjennom årene. Haaland forteller at han er takknemlig overfor dem alle.

– Jeg har vært heldig. Jeg har hatt gode folk rundt meg hele livet. Det er jeg veldig takknemlig for. Jeg vet ikke om det er tilfeldig eller hva det er, men jeg har hatt helt fantastiske folk rundt meg i alle klubbene jeg har vært. De har hjulpet meg til å bli en bedre person og ikke minst en bedre spiller. Jeg har vært en heldig person, forteller Haaland.

GODT FORHOLD: Erling og Alfie Haaland møtte VG i Salzburg i januar i fjor. Foto: Joachim Baardsen, VG

Inspirerer

Den siste tiden har også flere idrettsutøvere fortalt at de inspireres og motiveres av ham.

FK Haugesund-stopper og tidligere U20-landslagskamerat Ulrik Fredriksen uttalte følgende før helgen: «Jeg skal jobbe hardt – slik at jeg ikke allerede har spilt min siste landskamp med ham.»

Bodø/Glimt-juvel Jens Petter Hauge ga Haaland dette skussmålet:

«Han har en mentalitet og treningsiver som jeg ikke har opplevd med noen andre. Han er en utrolig viktig person i et lag. Han sprer voldsomt med energi og humør.»

Det gleder Dortmund-spissen å høre.

– Jeg prøver bare å være meg selv. Jeg viser alle i Norge at det er mulig å komme langt selv om jeg kommer fra Bryne. Jeg viser at det er mulig å bli en profesjonell fotballspiller selv om du kommer fra en liten klubb i Norge, forteller Haaland, før han plutselig legger til:

– Så ja ... «The sky is the limit!»

I mars kan Haaland starte med å skyte Norge til landslagets første mesterskap på 20 år. Det er noe han for lengst har sett seg ut å gjøre.

