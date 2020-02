BETENKT: Ny kamp uten mål for Ole Gunnar Solskjærs menn. Foto: Phil Noble / X01988

Ny hjemme-nedtur for Solskjær – Målløst mot Wolverhampton

(Manchester United - Wolverhampton 0–0) Ny-signeringen Bruno Fernandes (25) ga ingen umiddelbar effekt for Manchester United. Laget er uten seier og scoringer på tre strake Premier League-kamper.

0–2 hjemme for Burnley, 0–2 borte mot suverene Liverpool, og nå 0–0 hjemme mot Wolverhampton. Det begynner å bli tøft for Manchester United å nå en topp fire-plassering i år.

Lagets januarmåned har vært preget av mye negativitet rundt manglende signeringer i overgangsvinduet og, som endte i et angrep på klubbdirektør Ed Woodwards hjem - endte med to nye spillere inn før helgen. Bruno Fernandes, og tidligere Lyn-angriper Odion Ighalo. Presset utenfra er økende på manager Ole Gunnar Solskjær etter to strake ligatap og exit i liga-cupen.

Men det var optimisme å spore på Old Trafford knyttet til klubbens nye Portugisiske midtbanespiller - Bruno Fernandes. Hans første pasning, en svært enkel en sådan, fikk full jubel fra et hjemmepublikum som virkelig håper 25-åringen kan bli det helt store.

Både Manchester United og Wolverhampton hadde 34 poeng og var på skuddhold av den viktige topp fire-plasseringen før kampstart - men ingen maktet å knappe innpå Chelseas forsprang etter deres uavgjortresultat mot Leicester City tidligere på dagen.

Avstanden opp er fortsatt seks poeng.

Mens vertene igjen slet med kreativiteten offensivt, var det Wolverhampton som var nærmest scoring før pause. Adama Traoré dundret til, men traff ikke mellom stengene. Den spanske lynvingen og hans lagkamerater var som alltid skumle på kontringer. Også etter pause var Raúl Jiménez farlig frempå.

Idet klokken tikket 94 minutter kunne innbytter Diogo Dalot blitt den store helten for hjemmelaget, men han da han skulle sette hodet til Wan-Bissakas innlegg.

En tidvis spennende og underholdende 2. omgang kunne vippet kamputfallet begge veier - men ingen maktet å score.

Storkjøpets debut

550 millioner måtte Manchester-klubben punge ut på direkten for å få Bruno Fernandes nå.

Han fikk vertenes giftigste mulighet før hvilen da Luke Shaw fant ham inne i halvsirkelen utenfor 16-meteren. Med begge hjørnene som blink, ble det i stedet en altfor løs avslutning midt på mål som landsmann Rui Patricio kunne plukke ned lett.

Med et hardt skudd satte han Wolves-keeperen på en ny prøve etter 57 minutter på et frispark. Og fem minutter senere fyrte han av fra 25 meter.

DEBUTERTE: Bruno Fernandes ville ofte ha ball og løp mye i sin første opptreden i Manchester United-trøyen. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Den tidligere Sporting Lisboa-spilleren fikk vist hjemmepublikummet sitt gode tilslag, og de kan øyne scoringer fra 25-åringen i fremtiden.

Men denne kvelden var det neppe en trøst. Målene uteblir og skuffelsene har blitt hyppige i angrepsspiller Marcus Rashfords skadefravær.

Tøff duell venter

Etter Premier Leagues vinterpause venter Chelsea på Stamford Bridge for Manchester United. En kamp som kan bli helt avgjørende i jakten på Champions League-spill til høsten.

Den kampen har ikke Ole Gunnar Solskjær råd til å tape.

PS: Wolverhamptons neste kamp er hjemme mot Leicester City.

Publisert: 01.02.20 kl. 20:22

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 25 24 1 0 60 – 15 45 73 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 25 15 4 6 54 – 26 28 49 4 Chelsea 25 12 5 8 43 – 34 9 41 5 Sheffield United 25 9 9 7 26 – 23 3 36 VIS MER Champions League

