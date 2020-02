SLITEN: Sander Berge sier han jobbet hardere på en drøy time i Premier League enn han noen gang har gjort på en hel kamp i belgisk fotball. Foto: Tess Derry / PA Wire

Sander Berge fikk Premier League-sjokk: – En ny verden

SELHURST (VG) Sander Berge (21) startet sin første Premier League-kamp bare to døgn etter å ha signert for Sheffield United. Debutanten forteller om en brutal opplevelse.

Nå nettopp

Forrige lørdag spilte han 90 minutter for Genk i den belgiske ligaen. Samtidig hadde ting begynt å bevege seg i kulissene: Sheffield United hadde kommet med det første budet, forhandlingene var i gang, og etter noen dager var tidenes dyreste overgang for en norsk spiller i boks.

Uken har vært preget av stor spenning og mange søvnløse netter. Men etter kun én fullverdig treningsøkt med sitt nye lag sto Berges navn i startoppstillingen tatt ut av manager Chris Wilder på Selhurst Park i Sør-London lørdag ettermiddag.

Møtet med den engelske ligaen, i det som endte med en 1–0-seier etter en enorm keepertabbe, tok 21-åringen på sengen.

– Det her er Premier League, trolig verdens beste liga. Etter denne kampen er jeg ganske sikker på at det er det, oppsummerer Asker-gutten overfor VG mens den sure vinden blåser ved utgangen av bortegarderoben.

– Jeg er vant til Belgia. Jeg jobbet hardere på 60 minutter i dag enn jeg noensinne har gjort på 90 minutter i Belgia. Det er en ny verden for meg. Farten, intensiteten, det er aldri en pause i spillet, det går fortere, og rollen min er litt annerledes og mer krevende enn det jeg er vant til. Jeg skal vokse meg inn i det, sier Berge.

– Er det et sjokk?

– Ja, man får jo det. Man hadde jo ikke noe bilde av hvor hurtig og intenst det går. Alle snakker jo om det, og jeg har jo spilt mot Liverpool selv, men man møter en annen kultur her, sier den tidligere Vålerenga-spilleren og fortsetter:

– Dette var to ekstremt hardtarbeidende lag. Atmosfæren gjør at man er helt i hundre. Du rekker ikke å tenke eller posisjonere deg riktig før du mottar ballen, for du må bare være på farten hele tiden. Jeg føler jeg kom gradvis mer inn i det.

I Belgia har han som oftest operert som midtbaneanker, en rolle som krever mindre løping, der hovedoppgaven er å ligge som et skjold foran forsvaret når man ikke har ballen, og å være ballfordeler når laget har den.

I debuten for Sheffield United spilte Berge høyre indreløper. Det innebar mange lange løp, både hjem i forsvar og fremover inn i motstanderens 16-meter. Faktisk var Berge den spilleren på banen som hadde løpt mest da han ble byttet ut i det 68. minutt.

– Jeg spiller i en ny rolle som krever mer løping. Det var nesten så jeg hadde krampe lenge før jeg ble byttet ut. Jeg har ikke hatt krampe i Belgia på syv måneder, så jeg kjente på det. Her kreves det enormt, men det er sånn jeg forventer at det er, sier Berge og legger til:

– Det føltes i pausen som at jeg hadde spilt en hel kamp. Det skal løpes enormt mye, og med høy intensitet. Det er aldri en pause. Det går enormt fort.

Berge fikk en klem av manager Wilder da han ble byttet ut. Sheffield United-sjefen la merke til at nordmannen hadde fått seg et tøft møte med Premier League.

– Uttrykket i ansiktet hans da han gikk av banen, var «wow». Han vet at han må komme seg opp på dette tempoet. Men det kommer han til å gjøre, og han gjorde det bra. Han er 21 år, han har spilt i Champions League og vunnet ligaen. Han kommer til å bli bedre og tilpasse seg, og han kommer til å forbedre oss som klubb. Sander kan være fornøyd med prestasjonen sin, men det er mer i vente, sier Wilder.

Publisert: 01.02.20 kl. 23:55

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 25 24 1 0 60 – 15 45 73 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 25 15 4 6 54 – 26 28 49 4 Chelsea 25 12 5 8 43 – 34 9 41 5 Sheffield United 25 9 9 7 26 – 23 3 36 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser