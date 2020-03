GIKK PÅ SMELL: Virgil van Dijk skriker til Adam Lallana i kampen mot Watford sist helg. Foto: ANDY RAIN/EPA

Liverpools nedtur: – Jeg har følelsen av at det har gått litt for lett

Liverpool har tre tap på fire kamper og er ute av FA-cupen. Er det plutselig krise på Anfield?

Nå nettopp

Torbjørn Flatin, legendarisk redaktør for den norske supporterklubben, tar ikke ordet panikk i sin munn. Men han innrømmer:

– Nå er jeg mest opptatt av at vi skal dra iland ligatittelen. Og jeg tilhører en generasjon som synes det er trasig å bli slått ut av FA-cupen. Men verden har blitt slik at det er en annenrangs turnering. Det er ligaen og Champions League som gjelder i 2020, og det tenker både Jürgen Klopp og klubben. Så det er en kamel jeg må svelge.

– Hva er det som har skjedd?

– Jeg har følelsen av at det har gått litt for lett. At vi har kommet i forsvarsposisjon. Det har ikke vært bra etter vinterpausen. Riktignok greide Liverpool å vinne mot Norwich og West Ham, men det sneik seg inn en mentalitet om at «dette fikser vi likevel».

Flatin karakteriserer Watford-tapet som «en midt i trynet».

– Chelsea var noe annet. Da stilte vi med noe redusert lag, selv om noen av de faste var med.

les også Liverpool senket av Chelsea i FA-cupen

Liverpool-redaktøren mener at det gjelder å snu ting så fort som mulig.

– Det blir noen viktige dager nå med Bournemouth i ligaen lørdag og returkampen mot Atlético Madrid neste uke. Vinner vi de to, er de tre tapene glemt ganske fort.

De tre tapene er altså:

18. februar: Atlético Madrid-Liverpool 1–0 i Champions League.

29. februar: Watford-Liverpool 3–0 i Premier League.

3. mars: Chelsea-Liverpool 3–0 i FA-cupen.

– Er det en formsvikt - eller er det mentalt?

– Jeg tror det ligger i hodet. De kan ikke være fysisk slitne nå som de hadde ei ukes vinterpause og to uker uten kamper.

– Jeg tror det har vært en «nå skal vi slå tilbake»-stemning på treningsfeltet på Melwood de siste dagene.

les også Klopp om Lovren-kritikken: – Ikke rettferdig

Da sjefen, Jürgen Klopp, ble spurt etter Chelsea-tapet om han nå er bekymret, var svaret:

– Vi har sluppet inn for mange mål de siste kampene. Men jeg er ikke bekymret for momentumet. Vi har alltid en sjanse til å få det tilbake, sa tyskeren.

Liverpool Echos ekspert på fotballaget Liverpool, Ian Doyle, mener det er viktig at Jordan Henderson og James Milner har vært ute med skader:

– Det er ikke tilfeldig at Liverpool har vinglet uten sin kaptein og visekaptein. Selv i et lag spekket med ledertyper, er det noen som er bedre rustet enn andre, enten gjennom ord, handlinger eller begge deler.

I et intervju med Talksport lover Sadio Mané at de røde skal komme tilbake:

– Slikt kan skje i fotball, og vi er vant til det. Vi må bare fortsette å jobbe hardt og stå på om vi vil bli store mestere.

– Vi er klare og skal komme tilbake mot Bournemouth og Atlético Madrid.

Torbjørn Flatin uttrykker seg enkelt og forståelig:

– Liverpool er ikke en klubb som skal tape tre av fire kamper.

les også Klopp forsvarer Manchester United i Haaland-sagaen

Publisert: 06.03.20 kl. 08:08

