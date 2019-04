Foto: Michael Regan / Getty Images Europe

Lukaku kan forsvinne fra United

MANCHESTER (VG) Romelu Lukaku (25) utelukker ikke at han forlater Manchester United om kort tid.

Etter 1–1-kampen mot Chelsea ble belgieren spurt om han kom til å bli værende i klubben eller ikke. Da gjorde han lite for å unngå nye spekulasjoner om fremtiden.

– Meg? Jeg vet ikke. Jeg er ikke her for å fyre opp under rykter. Jeg har fortsatt kontrakt, sier Lukaku etter kampen hvor David de Gea gjorde denne tabben:

– Ikke vært en suksess

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller mener det er naturlig at Lukaku kan bli solgt, selv om det bare er to år siden han ble hentet til klubben for i underkant av en milliard kroner fra Everton.

– Det overrasker meg ikke om han forsvinner for han har ikke vært en suksess i det hele tatt. United trenger noe mer enn det han har vist. Dersom Lukaku hadde vært bedre, hadde det ikke vært noe snakk om saken. Da hadde han vært mannen de gikk til for mål, men det har han ikke vært. Han har rett og slett ikke levert opp mot det man kan forvente, sier Stamsø Møller til VG.

– Hva tror du United og Ole Gunnar Solskjær vil gjøre med tanke på spissplassen i løpet av sommeren?

– Det jeg tror skjer, er at de setter Marcus Rashford som spiss. Han er en veldig viktig type, og han har vel aller mest lyst til å spille spiss. Han har noen helt syke avslutninger, men det virker som det er alt eller ingenting når han skyter. Han har en del å gå på når det gjelder å være en 25 mål i sesongen-spiss, men det kan han bli. United er uansett helt avhengig av å ha kvalitetsspillere i angrep som spiller kamp etter kamp, slik konkurrentene har.

– Annerledes spillestil

Det gjenstår å se om Lukaku ikler seg den ikoniske United-drakten også neste sesong, men 25-åringen er allerede nå klar på at laget vil være bedre etter en hel oppkjøring under Solskjærs ledelse.

Det begrunner belgieren med at det er krevende å bytte trener midt i sesongen og at laget vil kunne bruke sommeren til å forbedre seg.

– Vi vil bli veldig mye bedre. Neste sesong vil vi være helt der oppe, sier Lukaku, som mener Solskjærs spillestil koster mer krefter enn forgjenger José Mourinhos.

– Den er mer intens. Du må være fysisk forberedt. Jeg vil ikke klage. Jeg ser bare på det positive. Vi dominerte kampen og fortjente å vinne, men det var ikke vår dag. Nå trenger vi seks poeng, sier Lukaku om jakten på en topp fire-plassering.

Publisert: 30.04.19 kl. 07:00