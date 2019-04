MÅ SONE: Nicki Bille på vei til byretten i København i går. I dag fikk han dommen. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX

Nicki Bille dømt til fire måneders fengsel

Den tidligere Rosenborg-spissen Nicki Bille (31) er dømt til fire måneders ubetinget fengsel.

31-åringen ble av Københavns Byret funnet skyldig i trusler, vold og besittelse av kokain - totalt fire av fem forhold. Dommen ble forkynt nå i ettermiddag.

Bille er dømt for å ha truet en syklist med en luftpistol, vold mot en dørvakt, trusler mot en sykepleier og besittelse av kokain, skriver EkstraBladet.

– Jeg lever fint med dommen og jeg skal ta straffen for det jeg har gjort, men jeg vil ikke sone for noe jeg ikke har gjort, fortalte Nicki Bille til journalister utenfor rettslokalet etter at dommen ble offentliggjort.

Det er bakgrunnen for at han og advokaten har valgt å anke deler av dommen. Han nekter for å ha slått dørvakten i ansiktet med knyttneven og for å ha truet sykepleieren.

– Handikappet for livet

Bille spilte for Rosenborg mellom 2013 og 2014. Da han ankom byretten i går hadde han høyre arm innbundet i bandasje etter at han i desember ble skutt med et haglgevær.

– Jeg er handikappet for livet etter dette. Min fotballkarriere, som jeg har kjempet for hele livet, er kanskje over, sa Bille under rettssaken ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Det faktum at han er tidligere straffet samt de alvorlige forholdene han nå er dømt for gjorde at dommeren landet på en ubetinget fengselsdom.

– Slår man en dørvakt og truer en sykepleier, så er det ubetinget fengsel, slo rettsformann Henrik Tornberg fast ifølge EkstraBladet.

Siden dommen lød på mindre enn seks måneders ubetinget fengsel er det en mulighet for at Nicki Bille kan sone med fotlenke.

Publisert: 26.04.19 kl. 14:01 Oppdatert: 26.04.19 kl. 14:18