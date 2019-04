FEIL VEI: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er inne i en svak rekke med kamper. Her er nordmannen på vei inn til klubbens treningsanlegg lørdag morgen i forkant av kampen mot Chelsea søndag ettermiddag. Foto: Eamon and James Clarke / VG

Profil i storavis om Solskjær-ansettelsen: – En katastrofal avgjørelse

MANCHESTER (VG) Kritikerne i britisk presse har rettet blikket mot Ole Gunnar Solskjær (46) etter Manchester Uniteds historisk svake rekke med kamper.

Frem til den siste uken var det først og fremst spillerne som måtte ta støyten for den spektakulære United-svikten, men nå begynner det for alvor å stilles spørsmål rundt nordmannen.

– Det var en katastrofal avgjørelse. Solskjær har ikke tyngden og personligheten til å lede en så mektig garderobe, sier Neil Ashton til VG om ansettelsen av Solskjær.

Han er sjefskribent i The Sun, Englands mest leste avis, i tillegg til programleder på Sky Sports-programmet «Sunday Supplement» – og en av Solskjærs fremste kritikere i britisk presse for øyeblikket.

John Cross, anerkjent fotballkommentator i Daily Mirror, mener også at det var feil avgjørelse å gi Solskjær jobben på permanent basis, selv om han ikke er like hard i ordbruken som den frittalende Ashton.

– De startet denne prosessen ved å si at de skulle vente til sommeren. De burde vært sterke nok til å holde seg til det. Prosessen har vært dårlig håndtert og spillerne har mistet fokus etter at Ole fikk jobben, sier Cross til VG.

Det er ikke mer enn drøye fire uker siden nordmannen ble permanent ansatt som manager for Manchester United og signerte en treårskontrakt. Men etter syv tap på de ni siste kampene – den svakeste rekken på 57 år for klubben – har synet på Solskjær endret seg radikalt blant store deler av mediene som dekker Manchester United.

– Ja, svarer Samuel Luckhurst, som dekker klubben for lokalavisen Manchester Evening News, på spørsmål om han mener det var feil å gi Solskjær jobben i slutten av mars.

– Klubben burde holdt hodet kaldt, men disse tingene er en popularitetskonkurranse for Ed Woodward (direktøren). Det var meningsløst å bryte opp den gode formen ved å offentliggjøre ansettelsen, sier Luckhurst.

Tror noen spillere har mistet tilliten

Ashton mener de siste ukene har vist at Solskjær ikke er rett mann til å rydde opp i klubbens kaotiske tilstand.

– Det var en romantisk ansettelse. Fansen hausset det opp med sin «Ole’s at the wheel»-sang og klubbens kanaler på sosiale medier brukte det da ting gikk bra. Nå kommer Solskjær til å trenge ekstraordinære krefter for å hente seg inn igjen, og overmenneskelige ressurser til å endre opinionen, sier han.

Luckhurst svarer «sannsynligvis ikke» på spørsmål om han tror Solskjær er riktig mann for jobben, men påpeker at det vil være mer rettferdig å bedømme ham i desember.

– Det er ikke lenge siden spillerne unisont hyllet ham. Tror du han har mistet tilliten deres allerede?

– De liker ham og vil at han skal gjøre det bra, men de synes ikke han er en progressiv manager med den taktiske sansen og ekspertisen som kreves for å levere på toppnivå, hevder Ashton.

– Jeg tror ikke han har mistet tilliten, men jeg tror spillerne har sine tvil, sier Cross.

– Alle har nok ikke mistet tilliten til ham, men noen av dem har definitivt det. Men det skal nevnes at de har sine egne agendaer. Spillerne er et større problem enn manageren. Sånn var det med José Mourinho også, påpeker Luckhurst.

– Litt mer tid enn de fleste, men ikke mye

– Det er vel ikke så ille at United kan vurdere å bytte ham ut allerede ved sesongslutt?

– Det er usannsynlig. Som en Manchester United-legende har han litt mer tid enn de fleste, men ikke mye. Han trenger en god start på neste sesong, for Manchester City kommer til å skyte ut av startblokkene på grunn av konkurransen med Liverpool. Oktober blir kritisk for Solskjær, sier Neil Ashton, mens både Luckhurst og Cross avfeier muligheten for en sjokk-sparking.

– Han trenger tid, sier Cross.

Til tross for krisetilstanden det gis uttrykk for i britisk presse, har Solskjær og United fortsatt fjerdeplassen i Premier League innenfor rekkevidde. En seier over Chelsea søndag ettermiddag vil skape stor spenning om Champions League-plassen før de to siste kampene, men alt annet vil trolig bety at «de røde djevlene» spiller i Europa League til høsten.

