SISTE REIS: Nils Johan Semb sammen med Lars Lagerbäck på Kypros i november. Kampen som ga seier i Nations League ble Sembs siste som en del av det norske landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nils Johan Sembs nye rolle: Lagerbäcks spion i Sverige

VALENCIA (VG) Etter å ha fulgt landslaget tett i bortimot 250 landskamper, er ikke Nils Johan Semb (60) lenger en del av den norske troppen. Han er i stedet Lars Lagerbäcks spion på Sverige-Romania lørdag.

Nå nettopp







Norge åpner EM-kvaliken mot Spania, men allerede tirsdag kommer Sverige til Ullevaal. Semb er på plass i Solna utenfor Stockholm.

– Lars kan det meste om Sverige, men han ønsket likevel at jeg skulle se denne kampen på Friends Arena. Sverige har jo noen skader og det være ting å plukke opp, sier Nils Johan Semb til VG.

Lise Klaveness tok i fjor over som Toppfotballsjef. mens Semb nå også har gått ut av rollen som sportssjef for landslaget. Mannen som ledet Norge til seier over Spania i EM-sluttspillet for 19 år siden, skal nå jobbe som rådgiver for NFF i 40 prosents stilling.

les også Stefan Johansen tilbake for Norge etter tøff tid: – Jeg føler meg i veldig god form

– Jeg har vært med på alle oppturene og noen nedturer, beskriver han.

Han startet som assistent for daværende U 21-sjef Egil Olsen i 1990. Siden Drillo tok over det året, fulgte Semb A-laget i stort sett alle kamper. Han satt på den norske benken i to VM-sluttspill før han selv var landslagssjef i 68 landskamper mellom 1998 og 2003.

Fra senhøsten 2009 var vestfoldingen toppfotballsjef og sportssjef i nye ni sesonger. Semb har selv ikke tallet på antall landskamper han har hatt forskjellige roller i forbindelse med. Men det dreier seg ifølge VGs opptelling om bortimot 250.

Men nå er han altså ikke sammen med Lagerbäck i Valencia.

Lars Lagerbäck er ikke løsmunnet før den tøffe oppgaven:

– Det er litt rart. Jeg har trivdes veldig godt i landslagsmiljøet, men samtidig vil jeg fortsatt være i nærheten. Jeg er komfortabel med det, sier han.

– Nils Johan hadde en veldig viktig rolle for meg da jeg kom til Norge, svarer Lars Lagerbäck på VGs spørsmål.

– Så har vi diskutert frem og tilbake. Nils Johan kjente at det var riktig å gå et skritt videre. Han har vært en god støtte og jeg fikk veldig mye hjelp rundt hvordan norsk fotball fungerer og han kjente jo spillerne bedre enn jeg, sier landslagssjefen foran den ultimate utfordringen: Spania på mektige Mestalla i Valencia.

les også Ødegaard hyller omstridte Sergio Ramos: – En stor leder

Nils Johan Semb ledet Norge sist gang landslaget var her. Etter at Steffen Iversen hadde gitt Norge ledelsen og Real Madrid-legenden Raul hadde utlignet i 2003, trodde Norge på uavgjort. Men Valencias egen David Albelda sikret Spania 2–1 fem minutter før slutt.

– Jeg husker at Ståle (Solbakken) på benken etter 75 minutter sa at «dette kan vi ikke tape». Men Spania gjorde tre skifter og skapte mye på slutten, husker Semb. Han måtte fire dager senere tåle 0–3 for spanjolene i sin aller siste kamp som sjef.

les også Mars-spøkelset som ingen bryr seg om: Uten seier siden 1999

Men Nils Johan Semb opplevde altså å slå Spania i EM-sluttspillet. Også da scoret Steffen Iversen.

– Det er en kjensgjerning at hvis Norge skal slå Spania så må det ligge et veldig godt forsvarsspill i bunn. Men de blottlegger seg og det er mulig å kontre. Jeg tror også dødballene blir svært viktige om Norge skal score på Mestalla, sier mannen som ledet Norge i de tre forrige kampene mot spanjolene.

23.03.19 08:34