BAKKESTART: Aalesund FKs nye fotballsatsing på kvinnelaget skulle premiert denne helgen, foran tusenvis av tilskuere. I stedet må lederne Ann Kristin Aarønes og Eirik Hoseth se at festen må la vente på seg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Lederen for AaFKs kvinnesatsing: – Jeg er redd vi blir satt 10 år tilbake

ÅLESUND (VG) Denne helgen skulle de spilt med de oransje draktene for første gang. Supporterne, «Stormen», hadde meldt sin ankomst - og det var meldt opp mot tusen tilskuere. 2. divisjonskampen mot Tynset skulle spilles på Color Line stadion.

Det skulle være et slags gjennombrudd for kvinnene, og samarbeidet, i Aalesund-fotballen. Årsmøtet hadde vært positivt, skepsisen var liten. Og kvinnene på laget, som nå skal hete «AaFK Fortuna», hadde gledet seg siden samarbeidet med «store» Aalesund FK ble inngått i fjor høst.

Så dukket corona opp. Festen er avlyst.

– Veldig leit for alle involverte, sier daglig leder Eirik Hoseth (42) i AaFK Fortuna. Han sier han føler med jentene. Han sier han er bekymret, «kjempe-bekymret» faktisk. Men han er også kamplysten. Mannen som scoret seiersmålet i den første offisielle kampen på Color Line stadion i 2005 og ble cuphelt foran rekordpublikum samme år, hadde unnet jentene å få spille med det han kaller «verdens vakreste drakter».

Det får heller komme senere.

Ledet av helter

VG har akkurat parkert bobilen ved Riise-statuen utenfor stadion, og innenfor venter Hoseth - og legenden Ann Kristin Aarønes (47).

Aarønes er Aalesunds beste kvinnelige fotballspiller gjennom tidene, med EM-, VM-gull, toppscorer i VM, 111 landskamper/60 mål - og 11 serie- og cup-mesterskap mellom 1993 og 2000. Kjent for pannebåndet og sin enorme målteft, var «Anka» helt sentral i landslagets sterke periode på 1990-tallet.

I snart 10 år har hun jobbet i administrasjonen i Aalesund FK, men først nå kan hun få se at byens kvinnelige fotballspillere kan få løpe rundt med den oransje drakten.

– Spennende. Det har skjedd mye siden jeg spilte, og det er gledelig at AaFK og Fortuna samarbeider. Jeg håper bare at epidemien ikke ødelegger for det som er satt igang, sier Aarønes - som la opp som 28-åring i 2001.

Ute på Color Line stadion trener Fortuna Aalesund-spillerne. Som de fleste andre fotballspillere i Norge, går det i pasningsøvelser og avslutninger. Jentene ønsker å spille kamp, i hvert fall på trening. Men foreløpig er det nei.

– Jeg er redd vi blir satt 10 år tilbake. Jeg våkner om natta av dette, jeg tenker på hvor mange det er blitt ansatt de siste 10–15 årene - og hva som kan skje nå, hvis inntektene tørker ut over tid, sier Hoseth - som var så optimistisk tidligere i år.

Daglig leder Hoseth, nevø av KBK-trener Christian Michelsen, håper bare ikke at viruset forsinker fremgangen i samarbeidet mellom Aalesund FK og Fortuna. Det er hans største bekymring, at det er kvinnene som blir lidende.

– AaFK, den sterkeste merkevaren på Sunnmøre: Da vi inngikk et samarbeid med Aalesund denne vinteren, merket vi fort interessen for oss fra sponsorer. Og vi vant treningskamper. Alt pekte rett vei, sier Hoseth - om klubben og byen som har gjort omtrent det samme som Rosenborg og Trondheims/Ørn: Tett samarbeid, og på sikt én klubb.

– Akkurat nå er alt uvisst, og i disse tider er selvsagt liv og helse mye viktigere enn fotball, men vi må også få lov å kjempe for vårt, jobbe hardt for for at jente- og kvinnefotballen ikke blir en taper oppe i det hele, vi må passe på det vi har, sier Eirik Hoseth.

«Like muligheter»

Fortuna har vært nær opprykk til 1. divisjon de to siste årene, og i år var målet veldig klart: Opprykk. Ambisjonen er å være i Toppserien innen 2023, og der er samarbeidet med AaFK svært viktig.

– For oss er «like muligheter», et realt jenteløft og drømmen om toppfotball, hovedområdene som satses på, sier Hoseth.

– Håpet er at vi snart kan komme igang igjen, sier «Anka» Aarønes.

Eirik Hoseth har en liten drøm:

– Det er at vi får gjennomført en sesong med tellende resultat - om det så bare blir halve sesongen. Det er utrolig viktig for oss ...

Publisert: 26.04.20 kl. 14:43

