NFF la frem fotballplaner for helsemyndighetene: – Føltes veldig riktig

Onsdag stilte Norges Fotballforbund (NFF) og Norges Idrettsforbund (NIF) til møte med helsemyndighetene. Der ble det blant annet lagt frem forslag til hvordan fotballen kan gjenåpnes igjen.

Både Helsedirektoratet, inkludert helsedirektør Bjørn Guldvog, og Folkehelseinstituttet var til stede på møtet.

Elitedirektør Lise Klaveness stilte fra NFF. Hun forteller om det hun opplevde som et «veldig, veldig godt» og «konkret» møte.

Klaveness la frem planer og scenarier for hvordan fotballen gradvis kan gjenåpnes den kommende tiden.

– Vi ble enige om å jobbe sammen videre for å se på mulighetene for å gjenåpne idretten innenfor smittevernsreglene. Det ble veldig godt mottatt at vi har prøvd å lage løsninger og vært proaktive. Det føltes veldig riktig, sier Klaveness til VG.

– Er du mer eller mindre optimistisk på fotballens vegne nå enn du var før møtet?

– Vi var spente og forberedte oss veldig godt sammen med NIF. Det er kanskje ikke så viktig om jeg er optimistisk eller ikke, men jeg er optimistisk! Budskapet vårt ble lyttet til og forstått, det ble stilt spørsmål og forslagene våre ble konkret behandlet.

– Jeg kan kanskje ikke si om det er mer eller mindre sannsynlig at fotballen gjenåpnes etter dette møtet, men ut fra måten vi ble møtt på, har jeg tro på at myndighetene vil vurdere idretten som en seriøs næring, sier Klaveness.

– Hvilke planer og scenarier la dere fram for helsemyndighetene?

– Det blir vanskelig å gå inn på konkrete deler av møtet før beslutninger er tatt eller vi har kommet lengre i dialogen. Det blir helt feil. Her var det snakk om å legge frem ideer, vi fikk tilbakemelding om at det var en god måte å gjøre det på at vi foreslo løsninger, og så må resten tas i formelle og uformelle samtaler fremover med konkrete fagfolk.

Helsedirektoratet henviser til NFF på spørsmål om onsdagens møte.

Det er grunn til å tro at Branns forslag til full «corona-trening», som VG avslørte mandag, var en del av det som ble lagt fram for helsemyndighetene.

VG vet at det er planlagt flere møter de kommende dagene der fotballens nære fremtid skal diskuteres.

