Stabæk-sjef varsler kjøp: – 100 prosent sikkert

Norsk fotball er nede i knestående som følge av coronaepidemien, men i Stabæk jobbes det på spreng for å sikre forsterkninger før overgangsvinduet stenger.

Sportssjef Inge André Olsen tvinner ikke tomler på sine to siste arbeidsdager i klubben. Onsdag begynner han i ny jobb som sportssjef i danske Aalborg, men før den tid lover han å ha sikret forsterkninger for Stabæk.

– Det kommer til å skje noe her. Det vet jeg 100 prosent sikkert. Hvis ikke verden går under, så kommer vi til å lande noe. Vi jobber på veldig mange spor. Noen er vi nærme, andre er vi langt, langt unna, sier Olsen til VG.

Det norske overgangsvinduet stenger etter planen natt til onsdag 1. april, men konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) sier til Bergensavisen at de vurderer muligheten for å gjenåpne overgangsvinduet i to uker før den planlagte seriestarten i mai.

Det endrer ikke Olsens plan om å signere spillere før det pågående vinduet stenger. Ifølge VGs opplysningene er Odds forsvarsspiller Odin Bjørtuft (21) blant spillerne som følges tett av Stabæk, og som klubben – foreløpig uten hell – har lagt inn bud på.

– Jeg vil ikke gå inn på navn eller klubb, men vi ser etter en forsvarsspiller og jobber konkret med det. Vi ser også etter offensive forsterkninger på midtbanen, på kanten og kanskje lengst frem, i tillegg til å jobbe med unge spillere vi mener har potensial. Det er ganske mange baller i luften og vi begynner å nærme oss noe, sier Olsen.

– Hvordan er det å jobbe med å hente spillere til en klubb du skal forlate i morgen?

– Det er uproblematisk for min del. Det er ikke sånn at jeg sitter og tar de spillerne jeg liker og har veldig lyst på. Vi er enige som klubb om noen spor vi skal forfølge. Jeg og Thomas Finstad (sportslig koordinator) utfører bare det vi har blitt enige om.

Den avtroppende Stabæk-sjefen gikk før helgen hardt ut i TV 2 og uttalte at det er «helt bak mål» at klubber som har permittert spillere, nekter å forhandle om bud på de samme spillerne.

Nå er han litt mildere i tonen.

– Ting fungerer litt bedre nå enn de siste ukene, sier Olsen, som riktignok mener at «kanskje klubber som burde selge, ikke selger likevel».

les også Odd-sjefens oppgjør: – Betyr ikke at det er brannsalg

Enkelte klubber har som følge av coronakrisen som også rammer norsk fotball, advart agenter og andre klubber mot å hente permittere spillere. Det får Olsen til å reagere.

– Personlig synes jeg det er helt tullete. Hvorfor skal man nekte noen å ta annet arbeid?

– Det er veldig enkelt for meg. Jeg har et oppdrag i Stabæk, og det er å få tak i spillere innenfor vår strategi. Vi legger inn bud på spillere enten de er permittert eller ikke. Stort sett vil ikke klubbene selge, men det er deres valg. Vi skal ha tak i gode nok spillere. Om de er permittert eller ikke, så skiller vi ikke på det, sier Olsen, som bekrefter at han kommer til å gå frem på samme måte når han onsdag tar over som sportssjef i Aalborg.

