FULL STOPP: Jo Inge Berget er i Malmö FF. Her fra Europa League-møtet med Wolfsburg i slutten av februar. Foto: Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenske helsemyndigheter snur – nei til seniorfotball

De fleste svenske topplagene har trent for fullt siden slutten av mars, og skal etter planen spille nye treningskamper allerede til helgen. Men nå snur de svenske helsemyndighetene.

Nå nettopp

Onsdag kveld kom den svenske statsministeren med verbalt skyts mot svenske fotballedere som ville tillate at det blir spilt fotballkamper.

– Jeg synes at det er uansvarlig og unødvendig. Jeg elsker fotball og vil se fotball så ofte jeg kan, men nå er ikke tiden inne til seniorkamper, sa Stefan Löfven til Aftonbladet.

Dagen etter kom de svenske helsemyndighetene med nye anbefalinger for svensk fotball, og anbefaler nå ingen fotball for voksne utenom trening.

Den klare anbefalingen er nå at det ikke må spilles fotballkamper blant voksne i Sverige, fastslår den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell.

– Ingen kamper. Trening, ja, men ingen kamper, sier Tegnell.

Det eneste det gis unntak for, er fotball for barn opp til 18 år.

I mai er tanken å gjennomføre en turnering med blant annet Allsvenskan-klubbene Djurgården og Hammarby, men etter helsemyndighetenes anbefaling varsler det svenske fotballforbundet å tilpasse nye retningslinjer for svensk fotball i løpet av kvelden.

I Norge trener man i grupper på fire-fem av gangen og kan garantert ikke spille kamper før etter 15. juni.

– Dumdristig

Leder i Sveriges fotballforbund, Karl-Erik Nilsson, er klar på at myndighetenes anbefalinger skal følges.

– Om folkehelsemyndighetene vurderer at det er disse tiltakene fotballen burde gjøre for å begrense smittespredningen, så er det veldig vanskelig for oss å ikke følge dette. Det ville vært dumdristig, sier Nilsson til Fotbollskanalen.

Publisert: 16.04.20 kl. 16:29

Fra andre aviser