Backtalentet Wan-Bissaka gir Solskjær æren for utviklingen

Manchester Uniteds høyreback Aaron Wan-Bissaka (22) sier råd fra Ole Gunnar Solskjær (47) har hjulpet ham til suksess siden overgangen til storklubben.

I en tekst publisert på klubbens hjemmeside forteller 22-åringen om erfaringene fra første sesong i Manchester United.

Siden sesongen er satt på vent i påvente av en avgjørelse rundt smittefaren ved å gjenoppta Premier League, har den engelske høyrebacken fått tid til å fortelle om noen erfaringer fra de første månedene med Ole Gunnar Solkjær som sjef.

Wan-Bissaka er veldig fornøyd med måten han har klart å ta nivået etter overgangen fra Crystal Palace sist sommer, og at han underveis i sesongen har gått fra ikke bare å imponere fotballpublikummet med sitt defensive repertoar, men til å bidra mer offensivt på banen.

– Manageren vår er en stol del av det arbeidet. Siden dag én i United har jeg sett at Ole er en sjef som vet hva han vil. Han har klare retningslinjer for laget. Han vil at hver eneste spiller skal bli bedre, og har gitt oss sjansen til det. Det er det du trenger, en manager som bringer deg et steg videre, skriver Wan-Bissaka.

Det er ikke bare han som har imponert av nykommerne på Old Trafford:

Etter en god sesong i London i fjor, gikk han umiddelbart inn i startoppstillingen til Manchester United. En glidende overgang, som neppe kunne vært mer enn det forsvarsspilleren kunne drømt om.

– Siden jeg kom til United har trenerne vært flinke. De kan virkelig sakene sine og kan utvikle spillet ditt. Om det så er på en liten prosent, så er det verdt det. Og jeg er veldig glad jeg får muligheten til å utvikle meg.

– Jeg kan ikke vente med å komme meg tilbake.

PS: Det er fortsatt uavklart hvorvidt Premier League vil fullføre resten av inneværende sesong eller ei.

