UNITED-AKTUELL: Den ettertraktete Ajax-unggutten Matthias de Ligt skal være aktuell for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Foto: Reuters / AFP

United-legende roser mulig Solskjær-signering: – Vil passe veldig godt inn

MANCHESTER (VG) Jaap Stam (46) vet hva som skal til for å lykkes som midtstopper i Manchester United. Nå snakker han varmt om en landsmann som kobles til Ole Gunnar Solskjærs lag.

Den høyreiste nederlenderen tok seg god tid i et tettpakket presserom etter Manchester United jubileumskamp mot Bayern München, der han utgjorde et velfungerende stopperpar med Ronny Johnsen.

– Vi kunne hatt nytte av de to i forsvar, sa Solskjær i pausesendingen på MUTV om de to pensjonerte spillerne, en uttalelse som av flere britiske medier tolkes som en erkjennelse av at det nåværende utvalget på stopperplass ikke er all verden.

Det er en grunn til at en lang rekke midtstoppere kobles til Manchester United, der hverken Chris Smalling, Phil Jones, Éric Bailly eller Marcos Rojo har overbevist. Klubben forventes å punge ut for en ny makker til svenske Victor Lindelöf, og Ajax-sensasjonen Matthias de Ligt (19) er navnet som har vært hetest de siste dagene.

– Han er en fantastisk spiller. Han er bare en unggutt, som alle vet, men i måten han spiller på, er han voksen, for å være ærlig, sier Stam, som spilte en nøkkelrolle i midtforsvaret da Manchester United vant Champions League, Premier League og FA-cupen i 1999.

STOPPERPAR: Ronny Johnsen og Jaap Stam utgjorde stopperparet i Manchester Uniteds jubileumskamp mot Bayern München – akkurat som de gjorde i Champions League-finalen for 20 år siden. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

– Han er rolig med ballen, han er taktisk aggressiv, han har oversikt over spillet, og han leser spillet bra. Han har den drivkraften i seg selv som gjør at han vet hva han ønsker å oppnå, og hvor han vil gå. Det er en av de viktigste tingene å ha for en spiller, å kunne sette seg mål og ønske å ta steg og forbedre seg, sier Stam og fortsetter:

– Han vil passe veldig godt inn hvis de prøver å hente ham. Han er en spiller som absolutt passer inn her, men det er opp til ham også. Han er en type som en manager ønsker å jobbe med.

Stam tillegger at han ikke vet om det er sannhet i ryktene om de Ligt og Manchester United, og de siste rapportene er heller ikke til å bli helt klok på: Spanske RAC1 meldte denne helgen at Manchester United angivelig hadde tatt over ledelsen fra Barcelona i kampen om stopperstjernen, men søndag meldte Sky Sports at klubben angivelig skal ha gitt opp nederlenderen.

På landslagssamling med Nederland uttalte den ettertraktede 19-åringen seg søndag om spekulasjonene.

– Hvor jeg ser meg selv? Premier League er selvfølgelig en stor liga, det samme gjelder Spania. Men det finnes andre ligaer også, det handler ikke bare om de to. Jeg vet fortsatt ingenting om hvor fremtiden min ligger, så jeg får se hvordan det går, sa han.

Ajax har gjort det klart at de Ligt forlater klubben etter en fantastisk sesong som kaptein for den nederlandske serie- og cupmesteren. Midtstopperen scoret mål både i Champions League-kvartfinalen mot Juventus og i semifinalen mot Tottenham, der Ajax endte opp med å ryke ut.

Jaap Stam mener riktignok at det ikke bare er i midtforsvaret at Solskjær trenger å hente forsterkninger.

– De trenger kvalitet i hele backfireren, på midtbanen og på topp, sier han og mener nordmannen står overfor «knallharde valg» i sommer.

Publisert: 27.05.19 kl. 09:46 Oppdatert: 27.05.19 kl. 10:08