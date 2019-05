SYVEREN: Torgeir Børven scoret sitt syvende mål for sesongen da han kontant ekspederte straffesparket mot Lillestrøm. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

«Nødløsningen» som nå er toppscorer for Odd

LILLESTRØM (VG) Torgeir Børven (27) ble avskiltet som spiss, men er siden det i rute til å smadre sin personlig beste sesong.

– Det var egentlig en tilfeldighet at jeg begynte sesongen som spiss. (Andreas) Helmersen skadet seg på La Manga, og vi hadde ikke råd til å hente inn noe nytt, sier Børven etter sin syvende scoring for sesongen.

For 27-åringen skulle egentlig ta plass på midtbanen og i en indreløperrolle, før RBK-utlånte Helmersen skadet kneet og måtte under kniven. Dermed måtte Odd-trener Dag-Eilev Fagermo se til Børven, som i fjor kun endte opp med fem nettkjenninger.

– Det ble en godkjent nødløsning det?

– Det har jo funket veldig godt, så du kan si at det var heldig sånn, selv om det var trist med skaden til Helmersen.

Nå er Børven i rute til å smadre sin personlig beste-sesong, de ni målene han scoret for Vålerenga i 2013.

«Bromance»

Han gjentar mantraet fra tidligere denne våren, at det er kontinuerlig trening, lave skuldre og selvtillit som gjør at han nå scorer uten stopp. Og så har han funnet tonen med rekkekameraten Sander Svendsen, innleid for sesongen.

– Nei, skal jeg være helt ærlig, da? sier Svendsen om Børven, med et sedvanlig glis og armen rundt målkongen.

Angrepskollegaen slipper imidlertid unna de verste karakteristikkene: «fantastisk fyr, fotballspiller og menneske» er Svendsens beskrivelse.

– Det høres ut som en liten «bromance» (intenst og lidenskapelig forhold mellom to kamerater), det her?

– Ja, en liten en. Vi kan unne oss det, sier Svendsen med et glis.

Han har grunn til å smile: Odd er på tabelltopp og vinner kamp etter kamp, og moldenseren har fått en solid opptur på telemarkingenes venstrekant. På Åråsen var han sterkt delaktig i 3–0-seieren, selv om han ikke fikk kreditert Odds tredje mål:

Dag for dag

Svendsen er imidlertid bare på lån, og leieavtalen mellom Odd og Hammarby går ut allerede 15. juli. Det betyr at Svendsen kan forsvinne nesten like raskt som han kom.

– Jeg tar det dag for dag. Som sagt trives jeg veldig godt her, men det er tre parter i den avtalen her.

– Ønsker du å bli?

– Jeg skjønner at du presser på et svar, men det er mye som må løses. Jeg forholder meg til 15. juli, sier Svendsen.

Om ikke partene lykkes i å bli enige, er det seks eliteseriekamper igjen av Svendsens Odd-karriere.

Publisert: 20.05.19 kl. 18:47